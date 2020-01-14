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  4. ‘Zafere Götüren Analar’ adlı tiyatro oyunu Kırşehir halkı ile buluştu

‘Zafere Götüren Analar’ adlı tiyatro oyunu Kırşehir halkı ile buluştu

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.01.2020 13:28 | Son Güncelleme

Eskişehir Anadolu Bacıları Tiyatro Topluluğu ekibinin sahnelediği ‘Zafere Götüren Analar’ adlı tiyatro oyunu, Kırşehir halkı ile buluştu.Tiyatro oyunu, Kırşehir’de Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi.

Eskişehir Anadolu Bacıları Tiyatro Topluluğu ekibinin sahnelediği ‘Zafere Götüren Analar’ adlı tiyatro oyunu, Kırşehir halkı ile buluştu.
Tiyatro oyunu, Kırşehir’de Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelendi. Salonu dolduran Kırşehir halkı kahraman Türk kadınlarının konu edildiği tiyatro oyununu ayakta alkışladılar. Kırşehir Belediyesi’nin desteklediği; Kırşehir Mucur Karacakurt Türkmen Derneği Başkanı Serdar Güneş’in düzenlediği tiyatro programı, Kırşehir halkının büyük ilgisi ve takdiri ile karşılandı.
Tiyatro yönetmeni Hafize Erdoğan, yaptığı açıklamada, ‘’ Anadolu Bacıları Tiyatro Topluluğu ekimiz; Kırşehir’de ‘Zafere Götüren Analar’ tiyatro oyunumuzu, Kırşehir’de sahneledik. Bu tiyatro oyunumuz, Kırşehir’de büyük takdir topladı ve Eskişehir’imizi, Kırşehir’de temsil ettik’’ dedi.
Tiyatro oyunun sonunda; Kırşehir Belediyesi tarafından, Eskişehir Anadolu Bacıları Tiyatro Topluluğu ekibine hediyeler takdim edildi.

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