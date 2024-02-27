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Zaha'dan kafa karıştıran paylaşım! Okan Buruk'un eleştirilerine cevap mı verdi?

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.02.2024 22:12
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Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Geçtiğimiz Antalyaspor maçında Okan Buruk'un kendisi hakkında söylediklerinin ardından böyle bir paylaşım yapması sosyal medyada gündem oldu.

Zaha'dan kafa karıştıran paylaşım! Okan Buruk'un eleştirilerine cevap mı verdi?
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaraylı Wilfried Zaha, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"BU SAYGISIZLIK KARŞISINDA GÜLMEKTEN KENDİMİ ALAMIYORUM"

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Zaha, sosyal medya hesabından, "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum. Ama Tanrı benim savaşımı verir, ben değil" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım, Okan Buruk'a yanıt olarak nitelendirildi.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

"Zaha'dan beklentimiz yüksek. O da oynamak istiyor. Kendisini anlıyorum. İlk 11 başladığında daha iyi olacağını düşünüyor. Oyuna sonradan girdiği maçlarda beklentimiz bundan daha fazlası. Sonradan oyuna girdiği maçlarda beklentilerimizi karşılamadı. Onun da isteği ilk 11 başlamak. Kendisini daha iyi hissettiğini söylüyor ama burada bir yarış var. Yarışacak, formayı almak için bundan daha iyisini yapacak. Daha iyisini yaptığı zaman da formayı alacak."

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