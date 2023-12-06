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Zaha'dan sonra şimdi de Chamberlain! Türkiye'de en çok zorlandığı konuyu itiraf etti

06.12.2023 15:26 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, İngiliz basınına verdiği röportajda Türkiye ve Beşiktaş kariyerine dair merak edilenleri yanıtladı. Tecrübeli futbolcu kendisine yöneltilen "Evinizde en çok neyi özlediniz? Örneğin bir markete gittiğinizde aradığınız şeyi bulamamak gibi?" sorusuna verdiği yanıt ile herkesi gülümsetti. İşte detaylar...

Alex Oxlade-Chamberlain

Alex Oxlade-Chamberlain

İNG İngiltere
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş forması giyen İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş ve Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. Sky Sports'a konuşan Alex Oxlade-Chamberlain, Türkiye'deki yaşantısı hakkında samimi açıklamalar yaptı.

"SÜT İLE AYRANI KARIŞTIRIYORUM"

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Chamberlain, "Evinizde en çok neyi özlediniz? Örneğin bir markete gittiğinizde aradığınız şeyi bulamamak gibi?" sorusuna verdiği yanıt ile gülümsetti. Alex Oxlade-Chamberlain market alışverişi sırasında süt ile ayranı karıştırdığını söyledi.

"3 KEZ AYRAN ALDIM"

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Chamberlain açıklamasında "Türkiye'de sütü ayırt etmek zor çünkü 'Ayran' diye bir içecekleri var süt gibi ama daha çok yoğurt bazlı bir şeye benziyor. Süt olduğunu düşünerek üç kez ayran aldım." ifadelerine yer verdi.

DAHA ÖNCE ZAHA DA YAŞAMIŞTI

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Galatasaray'ın yıldızlarından Zaha da daha önce sosyal medya hesabından ayran şişesini paylaşarak; "Alışverişe gittim ve süt olduğunu düşünerek aldığım şey yoğurt çıktı. Görünüşe göre sonraki sefere kadar yoğurt ve mısır gevreği yiyeceğim." yazmıştı.

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