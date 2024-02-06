Zaha ile Okan Buruk arasında gerginlik! 87. dakikada oyundan alınmasına rağmen saha kenarında çılgına döndü

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, Bandırmaspor maçında oyundan alınınca Okan Buruk'a tepki gösterdi.

87. DAKİKADA ALINMASINA RAĞMEN ÖFKELENDİ

Maçın 87. dakikasından oyundan alınmasına rağmen sahada kalmak isteyen Zaha yerini Gökdeniz Gürpüz'e bıraktı. Bu karara öfkelenen yıldız oyuncu Okan Buruk'a bu konuyla ilgili tepki gösterdi. Durumu yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu açıklasa da Zaha ikna olmadı.

OKAN BURUK YANINA GİTTİ

İrfan Saraloğlu'nun sözlerine ikna olmayan Zaha'nın yanına giden Okan Buruk, durumun büyük bir şey olmadığını anlatmasının ardından yıldız oyuncu kulübeye oturdu.





