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  4. Zaha ile Okan Buruk arasında gerginlik! 87. dakikada oyundan alınmasına rağmen saha kenarında çılgına döndü

Zaha ile Okan Buruk arasında gerginlik! 87. dakikada oyundan alınmasına rağmen saha kenarında çılgına döndü

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.02.2024 23:03 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha ile Okan Buruk arasında gerginlik yaşandı. Bandırmaspor maçının sonlarında doğru oyundan alınmasına sinirlenen yıldız oyuncu saha kenarında büyük tepki gösterdi.

Zaha ile Okan Buruk arasında gerginlik! 87. dakikada oyundan alınmasına rağmen saha kenarında çılgına döndü
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, Bandırmaspor maçında oyundan alınınca Okan Buruk'a tepki gösterdi.

87. DAKİKADA ALINMASINA RAĞMEN ÖFKELENDİ

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Maçın 87. dakikasından oyundan alınmasına rağmen sahada kalmak isteyen Zaha yerini Gökdeniz Gürpüz'e bıraktı. Bu karara öfkelenen yıldız oyuncu Okan Buruk'a bu konuyla ilgili tepki gösterdi. Durumu yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu açıklasa da Zaha ikna olmadı.

OKAN BURUK YANINA GİTTİ

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İrfan Saraloğlu'nun sözlerine ikna olmayan Zaha'nın yanına giden Okan Buruk, durumun büyük bir şey olmadığını anlatmasının ardından yıldız oyuncu kulübeye oturdu.

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