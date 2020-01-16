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  4. Zahide Yetiş’i sorarken terleten 'anal ilişki' sorusu

Zahide Yetiş’i sorarken terleten 'anal ilişki' sorusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

Show TV ekranlarında program yapan Zahide Yetiş canlı yayında anal ilişki ile ilgili bir soruyu sormaya çalışırken ter döktü. Zahide Yetiş soruyu sorarken bir hayli zorlansa da pes etmedi.

Sunuculuğunu üstlendiği Zahide Yetiş'le televizyon programı ile gündüz kuşağının önemli isimlerinden olan sunucu Zahide Yetiş, programında Doktor Feridun Kunak’ı konuk etti.

Hemoroid ağrıları üzerine konuşulurken söze giren Zahide Yetiş, kendisine bu tarz soruların geldiğini belirterek üzeri kapalı bir şekilde ‘anal ilişki’nin hemoroid tehlikesi içerip içermediğini sordu.

Yetiş’in soruyu sorarken takındığı mahçup tavırlar programa damga vurdu. Zahide Yetiş soruyu sorarken "Ben bunu nasıl soracağım? Utanma sıkılma yok... Bazen cinsel hayatta beyler farklı şeyler istiyor" diyerek açıklama yapmaya çalıştı.

Yetiş daha sonra "zaten o günah" diyerek de konuyu dağıtmaya çalıştı.

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zahide yetiş, Zahide Yetiş anal ilişki, Feridun Kunak,

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