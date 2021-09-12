Zahide Yetiş yazlıkta! Dekoltesi başına bela aldı

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programıyla ATV ekranlarında sevenleri ile buluşan başarılı sunucu, fırsat buldukça ailesi ile birlikte Kuşadası'na gidiyor.

Son olarak Davutlar'dan paylaşımda bulunan Zahide Yetiş elinde telefonu canlı yayın yapa yapa sitenin içinde dolaştı. Zahide Yetiş bu anlarda giydiği dekolteli elbiseden ise rahatsız oldu.

Çekim yaparken sık sık göğüs dekoltesini eliyle çekiştiren ve kapatmaya çalışan ünlü sunucu kontrol etmekten anlatacağı konuya odaklanamadı.





