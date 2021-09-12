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  4. Zahide Yetiş yazlıkta! Dekoltesi başına bela aldı

Zahide Yetiş yazlıkta! Dekoltesi başına bela aldı

12.09.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zahide Yetiş oğlu Aras ile Kuşadası'na kayınvalidesini ziyade gitti. Tatilden paylaşım yapan Yetiş dekoltesini kontrol etmekten anlatacağı konuya odaklanamadı.

Zahide Yetiş yazlıkta! Dekoltesi başına bela aldı

Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane programıyla ATV ekranlarında sevenleri ile buluşan başarılı sunucu, fırsat buldukça ailesi ile birlikte Kuşadası'na gidiyor.

Son olarak Davutlar'dan paylaşımda bulunan Zahide Yetiş elinde telefonu canlı yayın yapa yapa sitenin içinde dolaştı. Zahide Yetiş bu anlarda giydiği dekolteli elbiseden ise rahatsız oldu.

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Çekim yaparken sık sık göğüs dekoltesini eliyle çekiştiren ve kapatmaya çalışan ünlü sunucu kontrol etmekten anlatacağı konuya odaklanamadı.

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atv Zahide Yetiş
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