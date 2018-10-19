Zalgiris 75 - 82 Fenerbahçe

Zalgirio Arena'da Fenerbahçe'yi ağırlayan Zalgiris, karşılaşmanın ilk periyotunu 25-18, devreyi ise 42-34 önde kapadı.
Ev sahibi Zalgiris, üçüncü çeyreği de 57-53 önde geçmesine rağmen son periyotta daha iyi hücum yapan Fenerbahçe, karşılaşmayı 82-75 kazandı.
Zalgiris'te 23 sayı kaydeden Wolters maçın en skoreri olurken, Fenerbahçe'de ise Sloukas 20 sayıyla takımının en skoreri oldu. Lige 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmaya devam ederken, Zalgiris ise ikinci kez kaybetti.
Fenerbahçe, dördüncü hafta karşılaşmasında 25 Ekim'de Anadolu Efes'in konuğu olacak.
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