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Zalgiris 75 - 82 Fenerbahçe

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 19.10.2018 23:18 | Son Güncelleme

THY Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 82-75 yendi.

Zalgiris 75 - 82 Fenerbahçe

Zalgirio Arena'da Fenerbahçe'yi ağırlayan Zalgiris, karşılaşmanın ilk periyotunu 25-18, devreyi ise 42-34 önde kapadı.

Ev sahibi Zalgiris, üçüncü çeyreği de 57-53 önde geçmesine rağmen son periyotta daha iyi hücum yapan Fenerbahçe, karşılaşmayı 82-75 kazandı.

Zalgiris'te 23 sayı kaydeden Wolters maçın en skoreri olurken, Fenerbahçe'de ise Sloukas 20 sayıyla takımının en skoreri oldu. Lige 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmaya devam ederken, Zalgiris ise ikinci kez kaybetti.

Fenerbahçe, dördüncü hafta karşılaşmasında 25 Ekim'de Anadolu Efes'in konuğu olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Zalgiris - Fenerbahçe Euroelague

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