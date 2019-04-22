MAGAZİN

Zalim İstanbul'da o gerçek ortaya çıkıyor! Ceren hamile mi? Zalim İstanbul 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle

DİZİ HABERLERİ  | 22.04.2019 02:42 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul'un 22 Nisan 2019 Pazartesi akşamı yayınlanacak olan 4. bölümünde Ceren, hamile olduğunu öğreniyor. Cenk, giderek Cemre'den hoşlanmaya başlıyor! Civan, cezaevine giriyor. Nedim'in ise iyileşme süreci hızlanıyor. Şeniz, Seher ve ailesini köşkten kovuyor. İşte Zalim İstanbul 4. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Kanal D'de ekrana gelen Zalim İstanbul'un 22 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak olan 4. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Fikret Kuşkan, Mine Tugay ve Deniz Uğur'un başrollerde oynadığı Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Ceren'in hamile olduğu ortaya çıkıyor.

Kısa yoldan zengin olma hayalleri kuran Ceren, kendince bir plan yapar ve Cenk ile yatıp süreci hızlandırmak ister. Cenk ve annesi Şeniz'in kendisine sürekli kötü davranması onu daha da hırslandırır. Cenk ile yatmaya devam eder. İlk belirtilerde gelmeye başlar. Hesapladığı süre içerisinde hamileliğinin netleşmesi gerekiyordur. Aldığı gebelik test çubuğu ile amacına ulaştığını görür. Bu durumu ilk olarak babaannesi Neriman ile paylaşır. Sevinçlidir. Peki, bu olay istediği gibi evliliğe gidecek mi? Cenk, öğrenirse nasıl bir tepki verecek? Seher, kızının hamile olduğunu öğrenecek mi?

zalim2

ZALİM İSTANBUL 4. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceren, hamile olarak Cenk ile evleneceğini düşünürken Cenk'in duyguları Cemre'ye doğru kaymaya başlar. Cemre, gururlu duruşu ile onu etkilemiştir. Sürekli peşinde dolaşmaktadır. Ayarladığı mekanda şarkı söylemesini sağlayıp Cemre'yi de etkilemeye çalışır. Cemre ise, onun züppe tavrından hiç hoşlanmamaktadır. Özellikle Nedim'e olan davranışları yüzünden ona karşı çok sinirlidir.

zalim3

CİVAN HAPSE GİRİYOR!

Civan, annesinin, Agah Karaçay'a olan borcunu kısa yoldan kazanmak için kabul ettiği işte tuzak olduğunu anlamaz. Kendisince kolay olduğunu düşündüğü iş, aslında Kerem'in babasının ayarladığı bir tuzaktır. Amacı, Agah'ı saf olan Civan üzerinden vurmaktır. İş Civan için basittir. Belirlenen adrese hediye bir kutu götürecek ve karşılığında da para alacaktır. Kutuyu alır ve adrese doğru yol aldığı sırada polis çevirmesine yakalanır. İhbar üzerine çevirdiklerini söyleyen polis bagaja gizlenmiş uyuşturucuları bulunca Civan tutuklanır. Nasıl bir işin içine düştüğünü anlayamadan da cezaevini boylar. Sorgudaki polisin sürekli Agah'ın ismini vermesini ister. Peki Civan, içine düştüğü bu duruma Agah'ı da sürükleyecek mi? Agah bu olay karşısında ne yapacak? Civan hapisten kurtulabilecek mi?

KÖŞKTEN KOVULUYORLAR

Şeniz, köşke geldiklerinden itibaren Seher ve ailesinden rahatsızdır. Onları köşkten uzaklaştırabilmek için sürekli fırsat aramaktadır. Ceren'in oğlu Cenk ile olan münasebeti, Cemre'nin sırrını açığa çıkaracak Nedim ile olan hemşire-hasta ilişkisi onu diken üstünde tutmaktadır. İşte hal böyleyken eline inanılmaz bir fırsat geçer. Civan'ın uyuşturucu ile yakalanmasını koz olarak kullanır ve Seher'i köşkten kovar. Agah'a da kendi istekleri doğrultusunda köşkten ayrıldıklarını söyler. Damla, annesinin yalanını bildiği halde susmayı tercih eder. Sadece Nedim gerçekleri Agah'a söyler. Agah, bu durumda ne yapacak? Seher ve ailesini köşke dönmesini sağlayacak mı? Şeniz ile neler yaşayacak?

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Damla'nın eski erkek arkadaşı yaşadıklarının intikamını alabilmek için Civan'ın şoförlük yaptığı Damla'nın arabasının önünü keser. Adamlarıyla birlikte Civan'ı öldüresiye döver. Damla, Civan'ı ağı yaralı olarak köşke getirir. Çağırılan ambulans ile hastaneye yetiştirilen Civan iç kanama geçirir. Cenk, Damla'nın önünü kesen çocuğun bulunduğu mekana giderek onların intikamını alır. Mekan ortasında kafa attığı çocuk babası ile birlikte Agah'ın kapısını çalar. Agah onlara gereken dersi verir; fakat, adam bu dersin altında kalacak gibi değildir.
ZALİM4
Cemre, Nedim ile olan tedavi çalışmalarını devam ettirir. Güzel bir gelişme çizdiği durumun Şeniz'in ortaya çıkmasıyla sekteye uğradığını görmektedir. Şeniz'in davranışlarından şüphelenir. Sürekli olarak Nedim'den kaçan Cenk'in davranışlarını da tuhaf bulan Cemre bu durumu açığa çıkartmak için Nedim'e söz verir.


Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira vereceklerYok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler
EDHO'da fedailer Hızır'ı kurtaracak mı?EDHO'da fedailer Hızır'ı kurtaracak mı?
Çarpışma'da şok sahne! O isimler veda mı ediyor?Çarpışma'da şok sahne! O isimler veda mı ediyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zalim istanbul zalim istanbul 4. yeni bölüm izle Zalim İstanbul 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle zalim istanbul kanal d

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Resmi açıklama yapıldı! Sezon finali...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da fedailer Hızır'ı kurtaracak mı? EDHO 134. yeni bölüm fragmanı izle

EDHO'da fedailer Hızır'ı kurtaracak mı?

Çarpışma'da Zeynep, Cemre ve Kerem ölüyor mu? Çarpışma 19. yeni bölüm fragmanı izle!

Çarpışma'da şok sahne! O isimler veda mı ediyor?

Behzat Ç. hayranlarına büyük sürpriz! Behzat Ç'nin Blu TV yeni sezon fragmanı yayınlandı

Behzat Ç. böyle geri dönüyor! İşte yeni sezondan ilk fragman

Yasak Elma'da Ender'in oğlu Yiğit'i kim oynuyor? Doğaç Yıldız kimdir? Yasak Elma 42. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Yasak Elma'da Ender'in kayıp oğlu ortaya çıkıyor!

Çukur'da yüzüklü kim? Aliço siyah yüzüklü kişiyi buldu mu? Çukur 62. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Çukur'da yüzüklü kim çıkıyor?

Doğaç Yıldız, Yasak Elma dizisine dahil oldu

Yakışıklı oyuncu diziye dahil oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.