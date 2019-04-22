Zalim İstanbul'da o gerçek ortaya çıkıyor! Ceren hamile mi? Zalim İstanbul 4. yeni bölüm 2. fragmanı izle

Kanal D'de ekrana gelen Zalim İstanbul'un 22 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak olan 4. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Fikret Kuşkan, Mine Tugay ve Deniz Uğur'un başrollerde oynadığı Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Ceren'in hamile olduğu ortaya çıkıyor. Kısa yoldan zengin olma hayalleri kuran Ceren, kendince bir plan yapar ve Cenk ile yatıp süreci hızlandırmak ister. Cenk ve annesi Şeniz'in kendisine sürekli kötü davranması onu daha da hırslandırır. Cenk ile yatmaya devam eder. İlk belirtilerde gelmeye başlar. Hesapladığı süre içerisinde hamileliğinin netleşmesi gerekiyordur. Aldığı gebelik test çubuğu ile amacına ulaştığını görür. Bu durumu ilk olarak babaannesi Neriman ile paylaşır. Sevinçlidir. Peki, bu olay istediği gibi evliliğe gidecek mi? Cenk, öğrenirse nasıl bir tepki verecek? Seher, kızının hamile olduğunu öğrenecek mi? ZALİM İSTANBUL 4. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Ceren, hamile olarak Cenk ile evleneceğini düşünürken Cenk'in duyguları Cemre'ye doğru kaymaya başlar. Cemre, gururlu duruşu ile onu etkilemiştir. Sürekli peşinde dolaşmaktadır. Ayarladığı mekanda şarkı söylemesini sağlayıp Cemre'yi de etkilemeye çalışır. Cemre ise, onun züppe tavrından hiç hoşlanmamaktadır. Özellikle Nedim'e olan davranışları yüzünden ona karşı çok sinirlidir. Bunlar da ilginizi çekebilir Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler EDHO'da fedailer Hızır'ı kurtaracak mı? Çarpışma'da şok sahne! O isimler veda mı ediyor?

CİVAN HAPSE GİRİYOR! Civan, annesinin, Agah Karaçay'a olan borcunu kısa yoldan kazanmak için kabul ettiği işte tuzak olduğunu anlamaz. Kendisince kolay olduğunu düşündüğü iş, aslında Kerem'in babasının ayarladığı bir tuzaktır. Amacı, Agah'ı saf olan Civan üzerinden vurmaktır. İş Civan için basittir. Belirlenen adrese hediye bir kutu götürecek ve karşılığında da para alacaktır. Kutuyu alır ve adrese doğru yol aldığı sırada polis çevirmesine yakalanır. İhbar üzerine çevirdiklerini söyleyen polis bagaja gizlenmiş uyuşturucuları bulunca Civan tutuklanır. Nasıl bir işin içine düştüğünü anlayamadan da cezaevini boylar. Sorgudaki polisin sürekli Agah'ın ismini vermesini ister. Peki Civan, içine düştüğü bu duruma Agah'ı da sürükleyecek mi? Agah bu olay karşısında ne yapacak? Civan hapisten kurtulabilecek mi? KÖŞKTEN KOVULUYORLAR Şeniz, köşke geldiklerinden itibaren Seher ve ailesinden rahatsızdır. Onları köşkten uzaklaştırabilmek için sürekli fırsat aramaktadır. Ceren'in oğlu Cenk ile olan münasebeti, Cemre'nin sırrını açığa çıkaracak Nedim ile olan hemşire-hasta ilişkisi onu diken üstünde tutmaktadır. İşte hal böyleyken eline inanılmaz bir fırsat geçer. Civan'ın uyuşturucu ile yakalanmasını koz olarak kullanır ve Seher'i köşkten kovar. Agah'a da kendi istekleri doğrultusunda köşkten ayrıldıklarını söyler. Damla, annesinin yalanını bildiği halde susmayı tercih eder. Sadece Nedim gerçekleri Agah'a söyler. Agah, bu durumda ne yapacak? Seher ve ailesini köşke dönmesini sağlayacak mı? Şeniz ile neler yaşayacak?