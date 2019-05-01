MAGAZİN

Zalim İstanbul'da şok sahne! Agah oğlu Cenk'i vuracak mı? Zalim İstanbul 6. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 01.05.2019 02:30 | Son Güncelleme

Zalim İstanbul dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Cenk, yıllardır sakladığı gerçeği itiraf ediyor. Cenk'in Nedim'e silah doğrulttuğunu gören Agah sinirden çılgına dönüyor. Agah, Cenk'i evlatlıktan reddediyor ve oğluna silah doğrultuyor. Peki Agah oğlu Cenk'i vuracak mı? Şeniz'in özellikle tembihlediği Cenk, daha fazla dayanamaz ve gerçeği Agah'a söylüyor. İşte Zalim İstanbul 6. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Kanal D'de ekrana gelen Zalim İstanbul'un 6 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan 6. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

NAMLUNUN UCUNDA NEDİM! KARAÇAY AİLESİ KARIŞIYOR

Bu yapılanın hesabını sormaya kararlıdır. Ailesinin içinde olduğu bu durum Agah'ın öfkesinin daha da artmasına sebep olur. Önce Şeniz'e bunun hesabını sorar. Ancak Şeniz korkusundan tek kelime edemez. Cenk ise ne yapacağını bilemez halde oradan oraya savrulur. Fakat yıllardır saklanan gerçeklerin açığa çıkma zamanı gelmiştir. Karaçay ailesinin en büyük sırrı sonunda ortaya çıkar. Şeniz'in özellikle tembihlediği Cenk, daha fazla dayanamaz ve gerçeği Agah'a söyler. Nedim'in başına gelenlerin tüm suçlusunun kendisi olduğunu itiraf eder. Agah ise duydukları karşısında yıkılır ve oğlu ile artık geri dönülemeyecek bir yola girer.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

29 Nisan 2019 Salı günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 5. yeni bölümünde Nedim'in, Cenk'e saldırması köşkte dengeleri bozuyor. Cemre ve Cenk arasındaki öpücük krizi ortalığı karıştırıyor. Agah, bunun hesabını Cenk'ten sorarken Seher de kızı Cemre'den soruyor. Durum biraz olsun sakinliğe eriştiği sırada Ceren hamlesini yapıyor. Cemre ve Cenk'in bahçede konuştuklarını gören Nedim'i doldurarak onların üzerine salıyor. Nedim, kıskançlık krizi ile Cenk'in üzerine atlıyor ve Cenk'i dövmeye başlıyor. Agah ve ev halkının yetişmesi ile olay bitse de, köşkte durumlar daha da karışıyor.

Şeniz, video olayını atlattıktan sonra Nedim ile olan savaşına tekrar başlıyor. Cemre'den habersiz, Nedim'in ilaçlarını değiştiren Şeniz istediğini elde ediyor ve Nedim'in tekrar eski haline dönmesini sağlıyor.

Hastaneye kontrole giden Ceren, bebeğinin ultrasondaki fotoğrafıyla köşke geliyor. Yavaş yavaş kendisini Cenk ile evlenmeye hazırlamaya başlıyor; fakat, Şeniz ile bir olay yaşıyor...

PARTNERÖzel anlarÖzel anlar
Kadın dizisinde Arif ve Bahar'ın duygusal sahnesi! Kadın dizisinde Arif ve Bahar'ın duygusal sahnesi!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da iki flaş ayrılık!Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da iki flaş ayrılık!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zalim istanbul zalim istanbul 6. yeni bölüm fragmanı izle kanal d dizi

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu!

Zalim İstanbul'daki bekaret sahnesi olay oldu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

İşte ağlatan o sahnede çalan şarkı!

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul'da Gündoğdu Bey böyle geri dönüyor! Kaan Taşaner kimdir? Diriliş Ertuğrul 146. yeni bölüm fragmanı izle!

Diriliş Ertuğrul'da büyük sürpriz! O isim geri dönüyor

Kadın dizisinde Arif ve Bahar'ın duygusal sahnesi! Kadın 60. son bölüm izle!

Kadın dizisinde Arif ve Bahar'ın duygusal sahnesi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da iki sürpriz ayrılık! Haşmet oğlu Ferman'ı öldürdü! EDHO 135. son bölüm izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da iki flaş ayrılık!

Usta oyuncu Ahmet Mekin iddialı dizi Ali ve Sevda'da rol alacak!

Usta oyuncu iddialı diziyle ekrana dönüyor!

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz gerçeği ortaya çıkıyor! Bizim Hikaye 68. yeni bölüm fragmanı izle!

Bizim Hikaye'de Barış ve Filiz gerçeği ortaya çıkıyor!

Bizim Hikaye'nin yıldızı Burak Deniz'in yeni dizisi belli oldu!

Ünlü oyuncunun yeni dizisi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.