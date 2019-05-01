Zalim İstanbul'da şok sahne! Agah oğlu Cenk'i vuracak mı? Zalim İstanbul 6. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'de ekrana gelen Zalim İstanbul'un 6 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak olan 6. bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanacak.

NAMLUNUN UCUNDA NEDİM! KARAÇAY AİLESİ KARIŞIYOR

Bu yapılanın hesabını sormaya kararlıdır. Ailesinin içinde olduğu bu durum Agah'ın öfkesinin daha da artmasına sebep olur. Önce Şeniz'e bunun hesabını sorar. Ancak Şeniz korkusundan tek kelime edemez. Cenk ise ne yapacağını bilemez halde oradan oraya savrulur. Fakat yıllardır saklanan gerçeklerin açığa çıkma zamanı gelmiştir. Karaçay ailesinin en büyük sırrı sonunda ortaya çıkar. Şeniz'in özellikle tembihlediği Cenk, daha fazla dayanamaz ve gerçeği Agah'a söyler. Nedim'in başına gelenlerin tüm suçlusunun kendisi olduğunu itiraf eder. Agah ise duydukları karşısında yıkılır ve oğlu ile artık geri dönülemeyecek bir yola girer.

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

29 Nisan 2019 Salı günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 5. yeni bölümünde Nedim'in, Cenk'e saldırması köşkte dengeleri bozuyor. Cemre ve Cenk arasındaki öpücük krizi ortalığı karıştırıyor. Agah, bunun hesabını Cenk'ten sorarken Seher de kızı Cemre'den soruyor. Durum biraz olsun sakinliğe eriştiği sırada Ceren hamlesini yapıyor. Cemre ve Cenk'in bahçede konuştuklarını gören Nedim'i doldurarak onların üzerine salıyor. Nedim, kıskançlık krizi ile Cenk'in üzerine atlıyor ve Cenk'i dövmeye başlıyor. Agah ve ev halkının yetişmesi ile olay bitse de, köşkte durumlar daha da karışıyor.

Şeniz, video olayını atlattıktan sonra Nedim ile olan savaşına tekrar başlıyor. Cemre'den habersiz, Nedim'in ilaçlarını değiştiren Şeniz istediğini elde ediyor ve Nedim'in tekrar eski haline dönmesini sağlıyor.

Hastaneye kontrole giden Ceren, bebeğinin ultrasondaki fotoğrafıyla köşke geliyor. Yavaş yavaş kendisini Cenk ile evlenmeye hazırlamaya başlıyor; fakat, Şeniz ile bir olay yaşıyor...

