Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin'i tatil yordu

Geçtiğimiz sezon sonuna doğru ekranlara gelen Zalim İstanbul'un Ceren karakterine hayat veren Bahar Şahin, sezonun yorgunluğunu Alaçatı'da yaptığı tatil ile atıyor.

Sezonu Alaçatı'da açan Şahin, tatil pozlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçileri ile paylaşıyor.

Şahin'in sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili tatil pozları, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Şahin'in takipçileri, güzelliğini öve öve bitiremedi. Sosyal medya hesabı Instagram'da 927 bin takipçisi bulunan güzel oyuncu, tatil fotoğraflarıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Oyuncu, yaptığı bir paylaşıma ise, "Bu tatil işleri neden beni yoruyor?" notunu düştü.



