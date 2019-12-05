Zalim İstanbul'un fenomen Damla'sı Simay Barlas pozlarıyla olay oldu

Zalim İstanbul yeni sezona hızlı bir giriş yaptı ve izleyiciyi içine çekmeyi başardı. Başarılı oyunculuk performansları ile seyirciden tam not alan dizinin parlayan yıldızı Agah Karaçay olay oldu!

Zalim İstanbul'un Damla'sı Simay Barlas diziye renk katan isimlerden birisi. Sosyal medyanın da yakından takip ettiği oyuncu özel hayatında sık sık paylaşım yapan isimlerden.

Zalim İstanbul'dan sonra instagram takipçisi 1 milyonu geçen isim verdiği pozlarla çok konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde bir derginin çekimi için iddialı bir bikini giyen Barlas yeni pozlar verdi.

Mini şortuyla koltuğa uzanan Simay Barlas'ın bu pozu takipçilerinden tam not aldı. Güzelliğini sergilemekten çekinmeyen ve cesur pozlar veren güzel oyuncuya tepki gösteren hayranları da oldu.

Simay Barlas'ın bu pozu da çok konuşulmuştu bazı takipçileri 'bu poz sana yakışmadı hemen sil' uyarısında bulunmuştu.

Dizinin Damla'sının fiziğini kusursuz bulan takipçilerinden ise Simay Barlas'a destek geldi. Güzel oyuncuya 'Çok güzelsin nazar boncuğun eksik, harika görünüyorsun' yorumları yapıldı.

