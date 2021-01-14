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Zamalek Mostafa Mohamed transferinde Saint-Etienne anlaşamadı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 14.01.2021 16:58 | Son Güncelleme

Saint-Etienne, Mostafa Mohamed için 5 milyon euro ödemeyi kabul etti ancak taksit planında iki taraf anlaşamadı ve transfer suya düştü.

Zamalek Mostafa Mohamed transferinde Saint-Etienne anlaşamadı

Zamalek, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de istediğini açıkladığı Mostafa Mohamed için Saint-Etienne ile anlaşamadıklarını açıkladı.

Zamalek kulübünün resmi yayın organı olan Zamalek TV'ye konuşan Khaled El-Ghandour, "Saint-Etienne ile yapılan görüşmeler anlaşma noktasından çok uzak. Fransız kulübü, 3.5 milyon euro'yu hemen ödeyeceğini söyledi. 1 yıl boyunca başka ödeme yapmayacaklarını ve paranın kalanını da 1 yıl sonra taksitlerle ödeyebileceklerini söylediler." açıklamasını yaptı.

Saint-Etienne'in, Zamalek'in istediği 5 milyon euro'yu ödemeyi kabul ettiğini ancak bu taksit planının Zamalek tarafından kabul edilmeyeceği bilgisi de verildi.

Haberin detayında Türkiye'den Galatasaray, Portekiz'den Braga ve İspanya'dan Rayo Vallecano'nun Mohamed için resmi teklif sunan kulüpler olduğunu ancak Zamalek'in tüm bu teklifleri reddediğinin de altı çizildi.

Zamalek kariyerinde 51 resmi maça çıkan 23 yaşındaki santrfor, 19 gol atıp 4 asist yaptı.

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