YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Zamana direnen Çandarlı Kalesi, ihtişamıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

Zamana direnen Çandarlı Kalesi, ihtişamıyla ziyaretçilerini ağırlıyor

14.04.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç tarafı denizle çevrili 5 kulesi, mazgalları, kapısı, girişteki kitabesi ve duvarlarıyla asırlara meydan okuyan yapı, Anadolu'da en iyi korunmuş kaleler arasında gösteriliyor - Kalede görevli sanat tarihçisi Buket Anayurt: - "UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdikten sonra burada ziyaretçi sayımız bir hayli arttı çünkü ismimizi duyurabildik"

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - İzmir'in Dikili ilçesinde milattan önce 6'ncı yüzyılda yapılan ve bugünkü görünümü milattan sonra 14'üncü yüzyıla tarihlenen Çandarlı Kalesi, burçları, kuleleri ve savunma yapılarıyla ihtişamını koruyor.

Türkiye'nin en iyi korunmuş kalelerinden biri olan Çandarlı Mahallesi'ndeki tarihi yapı, içinde bulunduğu yarımadanın karayla bağlandığı kısma yakın, doğu-batı yönünde eğimli, kayalık zemin üzerinde yer alıyor.

Milattan önce 6'ncı yüzyılda o dönemki adıyla Pitane'yi koruma amaçlı inşa edilen kale, milattan sonra 14'üncü yüzyılda Foça'yı ele geçiren Cenevizliler tarafından bugünkü görünümüne kavuşturuldu.

Osmanlı Sultanı 2'nci Murat döneminde fethedildikten sonra Sadrazam Çandarlı Halil Paşa 15'inci yüzyılda yeniden restore ettirilen kale, sağlamlaştırılıp korunaklı ve daha işlevli hale getirildi.

Üç tarafı denizle çevrili olan yarımadaya hakim, 5 kulesi, mazgalları, kapısı ve duvarlarıyla dikkati çeken Çandarlı Kalesi'nde, Bergama Müze Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj kazılarında farklı seviyelerde duvar kalıntıları ve döşemeler ortaya çıkarılırken iç avluda da bir Bizans sarnıcı tespit edildi.

- Dünya Mirası Geçici Listesi'nde

Giriş kapısında bulunan ve bazı bölümleri silinen kitabesinde Fetih Suresi'nden ayetler yer alan, 1. derece arkeolojik sit alanı içinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Çandarlı Kalesi, 2013 yılında "Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" adıyla UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edildi.

Dikili Belediyesinin kontrolünde ücretsiz olarak ziyaret edilebilen yapıt, Anadolu Ajansı (AA) tarafından FPV drone ile görüntülendi.

- "Yazın ziyaretçi sayımız bir hayli fazla"

Kalede görevli sanat tarihçisi Buket Anayurt, AA muhabirine, antik dönemdeki ismi "Pitane" olan söz konusu antik yerleşimin İzmir'in en çok ilgi gören yerlerinden birisi olduğunu ifade etti.

Çandarlı Kalesi'nin bugün halen tüm görkemiyle ayakta durduğunu dile getiren Anayurt, şunları kaydetti:

"Cenevizliler'den sonra Osmanlı Dönemi'nde de burası bir restorasyon çalışması görmüş. 2'nci Murat döneminde sadrazam olan Çandarlı Halil Paşa burada bir tadilat gerçekleştirmiş. Fatih döneminde de bu tadilat çalışmaları devam etmiş, en son 1950'li yıllarda yine bir restorasyon çalışmasıyla günümüze kadar korunarak gelmiş. Aslında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girdikten sonra burada ziyaretçi sayımız bir hayli arttı çünkü ismimizi duyurabildik. Belirli günlerde temizlik çalışmaları nedeniyle kapalıyız, onun haricinde ziyaretçilerimiz ücretsiz olarak kalemizi ziyaret edebiliyorlar. Burası yazlık bir yer olduğu için yazın ziyaretçi sayımız bir hayli fazla oluyor. Yabancı ziyaretçi sayımız da bu dönemde artıyor."

Buket Anayurt, kalenin UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'ne alınması için de hummalı bir çalışma yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

İstanbul'dan ailesiyle gelip kaleyi ziyaret eden Cem Toker de bu tür tarihi yapıları görmeyi çok sevdiklerini ifade ederek, bu anlamda kalelerin yapıldığı dönemleri de önceden araştırdıklarını belirtti.

Daha önce Çandarlı'ya geldikleri halde kaleyi ziyaret etme fırsatı bulamadıklarını anlatan Toker, "Bugün vakit bulup değerlendirebildik bunu, çok da keyifle gezdik. Herkese görmelerini öneriyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandıÇeşme'de 27 kaçak göçmen yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'dan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'in iddialarına ilişkin açıklama:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'dan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'in iddialarına ilişkin açıklama:
Tekirdağ'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmene 6 yıla kadar hapis istemiTekirdağ'da öğrencisini taciz ettiği öne sürülen öğretmene 6 yıla kadar hapis istemi
Anahtar Kelimeler:
İzmir

İzmir Namaz Vakitleri 14 Nisan Perşembe

İmsak
05:04
Sabah
06:31
Öğle
13:17
İkindi
16:57
Akşam
19:53
Yatsı
21:14
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doktorlar şoke oldu! Cinsel zevk için kabloyu...

Doktorlar şoke oldu! Cinsel zevk için kabloyu...

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.