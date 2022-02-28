Zamanı kısıtlı olanlar için: 30 dakikada hazırlanabilecek 3 farklı ana yemek tarifi

Acelesi olanlar, yemek yaparken uğraşmak istemeyenler, işten, okuldan yorgun dönüp hemencecik pratik bir yemek yapmak isteyenler, son dakika misafirinin geleceğini öğrenenler, bu tarifler tam size göre! Yaklaşık 30 dakika gibi kısa bir sürede yapabileceğiniz 3 farklı ana yemek tarifiyle sizlerleyiz. Tantuniden makarnaya kadar hepsi çok kolay! İlk tarifimiz leziz mi leziz zeytinyağlı fırında sebzeli güveç tarifi. Buyurun tariflerimize geçelim.
MALZEMELER
1 patlıcan
2 patates
1 havuç
3 diş sarımsak
2 orta boy domates
1 soğan
1 kabak
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı pul biber
1 çay bardağı zeytinyağı
HAZIRLANIŞI
Patlıcan, soğan, domates, patates, havuç ve kabağı küp küp doğrayın.
Tüm sebzeleri güvecin veya kalın tabanlı bir fırın kabının içerisine alın.
Sarımsakları incecik kıyın. Bir kase içerisinde zeytinyağını, suyu, salçayı, baharatları ve sarımsakları karıştırın.
Karışımı sebzelerin üzerine gezdirin.
Önceden ısıttığınız fırında 200 derecede yaklaşık 25 dakika pişirin.
MALZEMELER
2 adet lavaşı
200 gram dana kıyma
3 kaşık sıvı yağ
Biraz tuz
1 tatlı kaşığı kırmızı biber
Yarım çay bardağı su
Yarım demet maydanoz
2 domates
2 sivri biber
HAZIRLANIŞI
Sıvı yağı tavada ısıtın, üzerine kıymanızı, doğranmış soğan ve biberleri ekleyip, kavurun.
Kıyma kavrulunca sarımsak, tuz ve toz kırmızı biberi ekleyin.
Doğranmış domatesleri ekleyip karıştırarak pişirin.
MALZEMELER
500 ml süt
100 gram cheddar peyniri
100 gram mozarella peyniri (Kaşar peyniri de kullanabilirsiniz.)
Yarım paket (250 gr) bukle makarna
1 yemek kaşığı tereyağı
HAZIRLANIŞI
Bir tencerede sütü kaynatın.
İçerisine makarnaları ekleyin.
Makarnalar sütün tamamını çekene kadar kısık ateşte pişirin.
Makarnanın üzerine peyniri, tereyağını ve tuzu ekleyip karıştırın.
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