Zamanı kısıtlı olanlar için: 30 dakikada hazırlanabilecek 3 farklı ana yemek tarifi

Acelesi olanlar, yemek yaparken uğraşmak istemeyenler, işten, okuldan yorgun dönüp hemencecik pratik bir yemek yapmak isteyenler, son dakika misafirinin geleceğini öğrenenler, bu tarifler tam size göre! Yaklaşık 30 dakika gibi kısa bir sürede yapabileceğiniz 3 farklı ana yemek tarifiyle sizlerleyiz. Tantuniden makarnaya kadar hepsi çok kolay! İlk tarifimiz leziz mi leziz zeytinyağlı fırında sebzeli güveç tarifi. Buyurun tariflerimize geçelim.

SEBZELİ GÜVEÇ TARİFİ

MALZEMELER

1 patlıcan

2 patates

1 havuç

3 diş sarımsak

2 orta boy domates

1 soğan

1 kabak

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı su

HAZIRLANIŞI

Patlıcan, soğan, domates, patates, havuç ve kabağı küp küp doğrayın.

Tüm sebzeleri güvecin veya kalın tabanlı bir fırın kabının içerisine alın.

Sarımsakları incecik kıyın. Bir kase içerisinde zeytinyağını, suyu, salçayı, baharatları ve sarımsakları karıştırın.

Karışımı sebzelerin üzerine gezdirin.

Önceden ısıttığınız fırında 200 derecede yaklaşık 25 dakika pişirin.

Yemek pişene kadar yanına makarna da haşlayabilirsiniz.

KOLAY TANTUNİ TARİFİ

MALZEMELER

2 adet lavaşı

200 gram dana kıyma

3 kaşık sıvı yağ

Biraz tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

Yarım çay bardağı su

Yarım demet maydanoz

2 domates

2 sivri biber

1 soğan

HAZIRLANIŞI

Sıvı yağı tavada ısıtın, üzerine kıymanızı, doğranmış soğan ve biberleri ekleyip, kavurun.

Kıyma kavrulunca sarımsak, tuz ve toz kırmızı biberi ekleyin.

Doğranmış domatesleri ekleyip karıştırarak pişirin.

Suyunu çekince lavaşların içerisine kıymalı harcı ve kıyılmış maydanozları koyup düzgünce sarın.

MAC AND CHEESE TARİFİ

MALZEMELER

500 ml süt

100 gram cheddar peyniri

100 gram mozarella peyniri (Kaşar peyniri de kullanabilirsiniz.)

Yarım paket (250 gr) bukle makarna

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

HAZIRLANIŞI

Bir tencerede sütü kaynatın.

İçerisine makarnaları ekleyin.

Makarnalar sütün tamamını çekene kadar kısık ateşte pişirin.

Makarnanın üzerine peyniri, tereyağını ve tuzu ekleyip karıştırın.

Mac and Cheese servise hazır. Afiyet olsun.



