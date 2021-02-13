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Zambiya'daki görme engellilere Manisa'dan eğitim materyali gönderildi

13.02.2021 17:11 | Son Güncelleme:
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Zambiya'daki görme engellilere Manisa'dan eğitim materyali gönderildi

MANİSA (AA) - Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Dokunsal Materyaller Atölyesinin Zambiya'daki bir görme engelliler okuluna araç gereç desteğinde bulunduğu bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, AA muhabirine, Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip ve Dündar Çiloğlu Anadolu liseleri öncülüğündeki Manisa Dokunsal Materyaller Atölyesinde görme engelli bireyler için özel olarak haritalar, satranç ve zeka oyunları gibi araç gereçler üretildiğini kaydetti.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Dikici, materyallerin Türkiye Kapsayıcılık Takımı aracılığı ile Zambiya'daki bir görme okuluna ulaştığı bilgisini verdi.

Dikici, araç gereçleri Zambiya'ya Türkiye adına gönderdiklerine dikkati çekerek, "Ülkemizin farklı bölgelerindeki hayırseverlerin bağışladığı beyaz bastonlar da Zambiyalı çocuklara hediye edildi. Farklılıkların bir arada, ön yargısız, engelsiz, eşit ve erişilebilir biçimde yaşayabildiği bir dünya için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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