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Zaniolo'dan akılalmaz hareket! İmzalar atılmadan Udinese'de kriz çıkardı, idmanı boykot etti...

Galatasaray'dan bonservisiyle İtalya Serie A ekibi Udinese'ye transfer olan Nicolò Zaniolo, ülkesine adım atar atmaz olay çıkardı! Kulüple prensip anlaşmasına varılmasına rağmen sözleşmenin son halindeki detayları beğenmeyen İtalyan yıldız, "yok artık" dedirten bir karara imza atarak takımın sezon öncesi çalışmalarına katılmadı. İşte Çizme basınına yansıyan krizin perde arkası...

Zaniolo'dan akılalmaz hareket! İmzalar atılmadan Udinese'de kriz çıkardı, idmanı boykot etti...
Emre Şen

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kariyerine ülkesi İtalya'da devam etme kararı alan ve Udinese ile el sıkışan Nicolò Zaniolo cephesinde işler bir anda sarpa sardı. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Zaniolo’nun menajeri Claudio Vigorelli, Udinese yöneticisi Gianluca Nani ve kulüp sahibi Gino Pozzo arasında gerçekleştirilen ilk görüşmeler son derece olumlu geçmiş ve taraflar prensipte anlaşmıştı. Hatta Zaniolo'nun bizzat kulüp binasına giderek yöneticilerle pozitif bir diyalog kurduğu belirtilmişti. Ancak masaya gelen resmi sözleşme, her şeyi bir anda altüst etti.

KRİZİN MERKEZİ: BONUS MADDELERİ

Yıldız oyuncu için hazırlanan sözleşmenin detaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte Zaniolo cephesi masayı devirdi. İtalyan ekibinin, oyuncuya 1.5 milyon Euro garanti ücret ve performansına dayalı yaklaşık 300 bin Euro'luk bonus içeren bir teklif sunduğu ifade edildi. Ancak Zaniolo, bonusların kazanılma şartlarının çok zorlayıcı olduğunu belirterek bu duruma itiraz etti. Bonus maddeleri için daha fazla garanti ve kolaylık isteyen 25 yaşındaki yıldızın, sözleşmenin bu haliyle imzalanmasına onay vermediği kaydedildi.

TESİSLERE GİTMEDİ, İDMANA ÇIKMADI

Sözleşme görüşmelerinde yaşanan bu mali anlaşmazlık, saha içine de yansıdı. İtalyan oyuncu, yaşanan krizi protesto etmek amacıyla Udinese’nin Bruseschi Tesisleri’nde gerçekleştirdiği sezon öncesi ilk idmanlarına katılmadı. Pazartesi günü başlayacak olan ana kamp ve ardından devam edecek Avusturya kampı öncesi yaşanan bu soğuk savaş, Udinese yönetiminde büyük bir şaşkınlık yarattı. Tarafların, krizi çözmek adına önümüzdeki saatlerde acil olarak yeniden görüşme masasına oturması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray zaniolo
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