Zaniolo'dan gelen haber Galatasaray yönetimini tedirgin etti! Ev hapsi cezası ile karşı karşıya kalabilir...

Son dakika Galatasaray haberleri: İtalya'da yasa dışı bahis skandalı etkisi her geçen gün artıyor. İtalyan medyasında yer alan haberde, aralarında Galatasaray'ın futbolcusu Zaniolo'nun da bulunduğu toplam 12 sporcu için soruşturmada inceleme başlatıldı.

İŞTE O 12 SPORCU

Soruşturmada adı geçen isimler arasında şu futbolcular yer alıyor: Alessandro Florenzi (Milan), Nicolò Zaniolo (Fiorentina), Mattia Perin, Weston McKennie (Juventus), Leandro Paredes (Roma), Angel Di Maria, Raoul Bellanova (Atalanta), Samuele Ricci (Torino), Cristian Buonaiuto (Padova), Matteo Cancellieri (Parma), Junior Firpo (Leeds United) ve tenisçi Matteo Gigante.

EV HAPSİ CEZASI

Yapılan incelemelerde bir problem bulunması halinde bu sporculara ev hapsi cezası verilip soruşturmanın genişletileceği ifade ediliyor. İtalya'da genel kanı, futbolcuların herhangi bir ceza almayacağı yönünde...