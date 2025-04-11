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  4. Zaniolo'dan gelen haber Galatasaray yönetimini tedirgin etti! Ev hapsi cezası ile karşı karşıya kalabilir...

Zaniolo'dan gelen haber Galatasaray yönetimini tedirgin etti! Ev hapsi cezası ile karşı karşıya kalabilir...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.04.2025 16:22
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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın bir süredir kiralık olarak başka takımlara gönderdiği Zaniolo için flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınına göre; yasa dışı bahis soruşturmasına yönelik 12 futbolcu, yeni soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

Zaniolo'dan gelen haber Galatasaray yönetimini tedirgin etti! Ev hapsi cezası ile karşı karşıya kalabilir...
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fiorentina
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Son dakika Galatasaray haberleri: İtalya'da yasa dışı bahis skandalı etkisi her geçen gün artıyor. İtalyan medyasında yer alan haberde, aralarında Galatasaray'ın futbolcusu Zaniolo'nun da bulunduğu toplam 12 sporcu için soruşturmada inceleme başlatıldı.

İŞTE O 12 SPORCU

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Soruşturmada adı geçen isimler arasında şu futbolcular yer alıyor: Alessandro Florenzi (Milan), Nicolò Zaniolo (Fiorentina), Mattia Perin, Weston McKennie (Juventus), Leandro Paredes (Roma), Angel Di Maria, Raoul Bellanova (Atalanta), Samuele Ricci (Torino), Cristian Buonaiuto (Padova), Matteo Cancellieri (Parma), Junior Firpo (Leeds United) ve tenisçi Matteo Gigante.

EV HAPSİ CEZASI

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Yapılan incelemelerde bir problem bulunması halinde bu sporculara ev hapsi cezası verilip soruşturmanın genişletileceği ifade ediliyor. İtalya'da genel kanı, futbolcuların herhangi bir ceza almayacağı yönünde...

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