Zaniolo’dan San Siro’da resital! Milan deplasmanında devleşti

San Siro'da Zaniolo resitali! Milan deplasmanında Udinese formasıyla 2 asist yapan Nicolo Zaniolo, sergilediği performansla dev maça damgasını vurdu.

Burak Kavuncu

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve sezonu kiralık olarak Serie A'da geçiren Nicolo Zaniolo, San Siro'da oynanan Milan - Udinese mücadelesinde sergilediği performansla İtalya'yı ayağa kaldırdı. Udinese formasıyla Milan deplasmanına çıkan yıldız oyuncu, yaptığı iki asistle galibiyetin mimarı oldu ve "San Siro'da Zaniolo resitali" yorumlarını beraberinde getirdi.

İşte dev maçın ardından Zaniolo'nun damga vuran performansı:

SAN SİRO’DA ZANIOLO ŞOV: İKİ ASİSTLE YIKTI

Zaniolo, Milan karşısında Udinese'nin en büyük kozu olarak sahaya çıktı. Özellikle maçın ilk yarısında sağ kanatta yarattığı dinamizmle Milan savunmasına zor anlar yaşatan İtalyan yıldız, takımının bulduğu ilk iki golün hazırlayıcısı oldu.

GALATASARAY TARAFTARI HEYECANLI, İTALYAN BASINI HAYRAN

Zaniolo'nun Milan karşısındaki "resitali" sadece İtalya'da değil, sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında da büyük yankı uyandırdı. İtalyan basını, Zaniolo için "San Siro'da büyücü gibiydi" ve "Eski formuna dev maçla döndü" başlıklarını attı.

MAÇIN KARNESİ: RESİTALİN RAKAMLARI

Zaniolo sadece asistiyle değil, oyun içi verileriyle de sahanın en iyileri arasında yer aldı:

Asist: 2
Kilit Pas: 1
İkili Mücadele Kazanma: 5
Pas İsabeti: %84

Yıldız futbolcu bu sezon İtalya Serie A'da 30 maçta forma giyerken, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri’de 4 gole rağmen sert eleştiri: "Onunla olmuyor!"Kayseri’de 4 gole rağmen sert eleştiri: "Onunla olmuyor!"
Bağcılarlı demir bileklerden büyük başarı: 14 madalya kazandılarBağcılarlı demir bileklerden büyük başarı: 14 madalya kazandılar

En Çok Okunan Haberler
ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

ABD Başkanı Trump Çin'i tehdit etti: "Eğer İran'a silah gönderirse..."

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

21 saatlik ABD-İran müzakeresinden anlaşma çıkmadı

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Zecorner Kayserispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Uyuşturucu operasyonunda yeni gözaltı kararları

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

Aile hekimliğinde sistem değişiyor: Sil baştan!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

200 TL olduğunu duyan geldi: Kapıyı kapattılar!

