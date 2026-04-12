Zaniolo’dan San Siro’da resital! Milan deplasmanında devleşti

Bonservisi Galatasaray'da bulunan ve sezonu kiralık olarak Serie A'da geçiren Nicolo Zaniolo, San Siro'da oynanan Milan - Udinese mücadelesinde sergilediği performansla İtalya'yı ayağa kaldırdı. Udinese formasıyla Milan deplasmanına çıkan yıldız oyuncu, yaptığı iki asistle galibiyetin mimarı oldu ve "San Siro'da Zaniolo resitali" yorumlarını beraberinde getirdi.

İşte dev maçın ardından Zaniolo'nun damga vuran performansı:

SAN SİRO’DA ZANIOLO ŞOV: İKİ ASİSTLE YIKTI

Zaniolo, Milan karşısında Udinese'nin en büyük kozu olarak sahaya çıktı. Özellikle maçın ilk yarısında sağ kanatta yarattığı dinamizmle Milan savunmasına zor anlar yaşatan İtalyan yıldız, takımının bulduğu ilk iki golün hazırlayıcısı oldu.

GALATASARAY TARAFTARI HEYECANLI, İTALYAN BASINI HAYRAN

Zaniolo'nun Milan karşısındaki "resitali" sadece İtalya'da değil, sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında da büyük yankı uyandırdı. İtalyan basını, Zaniolo için "San Siro'da büyücü gibiydi" ve "Eski formuna dev maçla döndü" başlıklarını attı.

MAÇIN KARNESİ: RESİTALİN RAKAMLARI

Zaniolo sadece asistiyle değil, oyun içi verileriyle de sahanın en iyileri arasında yer aldı:

Asist: 2

Kilit Pas: 1

İkili Mücadele Kazanma: 5

Pas İsabeti: %84

Yıldız futbolcu bu sezon İtalya Serie A'da 30 maçta forma giyerken, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.