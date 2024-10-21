Zara "Bunun neresi siyasi?" diyerek isyan etti! "Bir canın siyaseti mi olur?"

Yenidoğan bebekleri para için öldüren caniler günlerdir gündemde. İddianamede ortaya çıkan detaylar kan donduruyor.

Türkiye’yi derinden sarsan sağlık skandalı hakkında ünlü isimler de ateş püskürüyor. Son olarak şarkıcı Zara kendini tutamadı ve isyan etti.

Magazinburada'ya konuşan şarkıcı sözleriyle dikkat çekti. “Ülkece cinnet mi geçiriyoruz anlamadım gerçekten" diyen Zara şu sözlerle ateş püskürdü:

"Bir yerde büyük yanlış var. Aklım almıyor. Bunun neresi siyasi? Bu insanlık. Bir canın siyaseti mi olur? Candan bahsediyoruz. İlla insanın başına geldiği zaman mı anlayacak? İnsan yerinden zıplıyor bunları duyunca!"

BEBEKLERE KIYMIŞLAR

İstanbul'da yenidoğan bebeklerin bulunduğu yoğun bakım ünitelerini ticarethane haline getiren suç örgütü "yenidoğan çetesi" ilk olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 27 Mart 2023 gönderilen isimsiz bir ihbar üzerine tespit edildi. Skandallar detaylardan sonra 10 özel hastanenin ruhsatı iptal edildi.