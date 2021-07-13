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Zara'dan göğüs dekoltesine ilginç sansür!

13.07.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs döneminde aldığı kilolardan şikayetçi olan Zara güzel havanın tadını çıkarmaya devam ediyor. Tatilden paylaşımlar yapan Zara dekoltesini emojiyle sansürledi.

Zara'dan göğüs dekoltesine ilginç sansür!

Şarkıcı Zara son zamanlarda sesinin yanı sıra değişimi ile de adından çokça söz ettiriyor.

Sevilen sanatçı Zara geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka birine dönüştü.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Zara takipçilerine paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Pandemi döneminde kilo aldığını her fırsatta dile getiren Zara tatil sezonunu açtı.

Tekne paylaşımlarıyla dikkat çeken Zara, yeni bir paylaşım daha yaptı.

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Teknede olan bir karesini paylaşan Zara, dekolte vermemek için göğüs bölgesini gül ile sansürledi. Zara'nın bu hareketine bazı takipçileri "Madem sansürleyeceksin neden paylaşıyorsun" yorumları yaptıç

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