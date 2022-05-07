Zara; Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu Şarkılar Bizi Söyler programının 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü ekrana gelecek olan konuk oldu. Programın bir diğer konuğu ise Gökhan Tepe. İkili, Hüsnü Şenlendirici, Hakan Altun ve Sibel Can'ın sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'de sevilen şarkılarını seslendirerek izleyenlere müzik ziyafeti yaşatacak. Peki Zara kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Zara nereli, evli mi? Kızı kaç yaşında? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde.

ZARA KİMDİR?

Zara, 15 Ocak 1976'da Üsküdar, İstanbul’da doğdu. Ünlü şarkıcının tam adı Neşe Zara Yılmaz’dır. Aslen Adıyamanlı olan şarkıcı sahne adıyla çocukluk yıllarında “Neşecik” adı ile sekiz albüm çıkardı.

1991 yılında Milliyet Gazetesi'nin açtığı liseler arası müzik yarışmasında "Türk Halk Müziği Kız Solist" dalında Türkiye birincisi oldu. 1993'te aynı yarışmaya tekrardan girdi ve yine birinci oldu. 1996 yılında TRT'nin açtığı "Yetişmiş Ses Sanatçısı" sınavına girdi ve kazanarak "TRT Türk Halk Müziği Akitli Ses Sanatçısı" ünvanıyla göreve başladı. 1997 yılında Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Yunus Emre Müzikali"nde Yunus Emre'nin sevdiği kız Amber rolüyle ve solist olarak görev aldı.

Konservatuardan önce Türk Sanat Müziği, Batı Müziği tarzlarında amatör olarak birçok konser verdi. 1998 yılında "AVUNTU" adlı ilk albümünü çıkardı. Albüm sayesinde "Yılın Umut Veren Kadın Sanatçısı" ödülünü aldı. 4 yıl üst üste (2000/2001/2002/2003) en iyi Türk Halk Müziği Kadın Sanatçı Altın Kelebek ödüllerini aldı. 2007 yılında kendine ait müzik şirketi kurdu.

Şirketinin ismi ise ; "ZR Müzik" tir. 2009-2011 yılları arası 'Salı Sefası' adlı program sunmuştur. Bu programı Oktay Kaynarca ile birlikte sunmuştur ve program iki sene boyunca ekranlardaki yerini korumuştur. Müzik alanı dışında farklı olarak sinema filmlerinde rol almıştır. Bu sinemalar ise şunlardır; 'Eylül Fırtınası ve Deli Yürek-Boomerang Cehennemi' dir.

TRT'de "Zamanı Geldi" isimli programın sunuculuğunu yaptı. 2006 yılının Ramazan ayında ise ATV'de "Tanrı Misafiri" adlı sahur programında ünlü konukların evlerinden canlı olarak yayını gerçekleştirdi ve "Türkünü Söyle" isimli yarışmada jüri üyesi koltuğuna oturdu.

2008 yılında kendi kurduğu ZR Müzik’ten Bahar isimli albümünü piyasaya sundu. 2009 ile 2011 yılları arasında Oktay Kaynarca ile birlikte sundukları Salı Sefası adlı müzik-eğlence programı, tv8 kanalında iki sezon boyunca yayınlandı.

Sanatçı, 2011 yılında Hazine adlı albümünü yine kendi müzik şirketi ZR Müzik’ten piyasaya sürdü.

Zara son olarak 2012 Temmuz ayında Flamenko tarzıyla harmanladığı yeni albümüyle sevenleriyle buluştu. İstanbul Flamenko 5’lisi ile kendi yapım şirketi olan Zr Müzik’ten çıkardığı bu albümde 11 eser bulunuyor. 'Ben Bir Anayım' adlı eserin sözleri Zara’ya ait.

Zara'nın şarkıları:

Derin Aşk 3 (2018)

Derin Aşk 2 (2016)

Derin Aşk (2014)

Zara & İstanbul Flamenko 5'lisi (2012)

Hazine (2011)

Bahar (2008)

Bülbül-i Şeyda (2005)

Zamanı Geldi (2005)

Özlenenler (2003)

Misafir (2002)

Boyut (2000)

Avuntu (1998)

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU ZARA EVLİ Mİ?

Zara ile film yapımcısı İskender Ulus 2002 yılında evlenmiştir. Zara ve İskender Ulus 2007 yılında boşanmıştır. Zara ile Akif Beki'nin evliliği ise yaklaşık 4 yıl sürmüştür.

ZARA'NIN KIZI KAÇ YAŞINDA?

Çocuk yaşta şöhret olan isimlerden olan ünlü sanatçı Zara'nın gerçek adı ise Neşe Yılmaz'dır. Ünlü şarkıcının, Dila adında bir kızı vardır. Zara'nın kızı Dila bu yıl Aralık ayında 10 yaşına girecek.

