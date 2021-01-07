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Zara McDermott yeni taytlı pozuyla olay oldu! Gerçek ortaya çıktı

07.01.2021 13:59 | Son Güncelleme:
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Zara McDermott yeni taytlı pozuyla olay oldu! Gerçek ortaya çıktı

İngiltere'deki kısıtlamaları umursamayıp Maldivlere uçan Zara McDermott tepkilerle karşı karşıya... Ünlü TV yıldızının yeni taytlı pozu da gündemde konuşulanlar arasında...

İngiliz televizyonlarının severek takip edilen programı Aşk Adası ile ünlenen Zara McDermott yaptığı paylaşımla gündem oluyor.

Geçtiğimiz ay turuncu taytıyla ayna önünde poz veren 23 yaşındaki Zara McDermott olay olmuştu. McDermott paylaşımına "Spor salonu hakkında yeterince gönderi paylaşmadığımı fark ettim ve hemen yapmalıyım! İşte bugün başlıyorum" notunu düşmüştü.

Ünlü TV yıldızının bu pozunda kalçaları olay olmuş ve "Bunları nasıl yaptın" yorumları yağmıştı.

Geçtiğimiz günlerde kısıtlamaları umursamayan ve tatile giden Zara McDermott şimdi ise yeni pozuyla olay oldu. Zara McDermott yeni taytlı pozuyla şoke etti.

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Ünlü fenomenin gerçek hali sosyal medyada gündeme geldi.

Sıklıkla fotoğraflarında photoshop yapan ve yakalanan Zara McDermott yeni taytlı paylaşımıyla herkesi şaşırttı. Çoğu takipçisi ünlü fenomene "Gerçek hangisi" sorusunu sordu.


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