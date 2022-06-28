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  4. Zarar 50 milyon TL! Yıldız futbolcuya hırsız şoku

Zarar 50 milyon TL! Yıldız futbolcuya hırsız şoku

28.06.2022 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor haberi... Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız futbol Marco Verratti'ye hırsızlık şoku. Ibiza'da Ronaldo Nazario'ya ait olduğu iddia edilen lüks malikhanede tatil yapan Verratti ailesiyle dışarıda olduğu esnada eve giren hırsız tarafından soyulurken, yıldız oyuncunun zararının 2.5 milyon Sterlin'den fazla olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Zarar 50 milyon TL! Yıldız futbolcuya hırsız şoku
Marco Verratti

Marco Verratti

İTA İtalya
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen İtalyan futbolcu Marco Verratti, sezonun tamamlanmasının ardından Real Valladolid kulübünün başkanlığını yapan Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario'nun lüks malikhanesinde tatil yaptığı esnada hırsızlık kurbanı oldu.

POLİSLER OLAYI DOĞRULADI!

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İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Ibiza'daki lüks evde kız arkadaşıyla birlikte tatil yapan Verratti, polise hırsızlık olduğuna dair bir ihbarda bulundu ve polislerin gelmesinin ardından olayı doğruladığı aktarıldı.

ZARAR 2.5 MİLYON STERLIN!

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Haberde; Olayın pazar sabahı erken saatlerde, Verratti'nin ailesi ile birlikte dışarıda olduğu esnada gerçekleştiği ve Verrattinin yaklaşık 2.5 milyon sterlin değerinde değerli eşyasının çalındığı belirtildi. Ayrıca hırsızların naki paranın yanı sıra saat ve mücevher de çaldıkları öğrenildi.

Verratti'nin kaldığı malikhanenin, Prens William ve Kate'in milyoner amcası Maison de Bang Bang'inde bulunduğu Ibiza'nın güneyindeki Cala Jondal bölgesinde olduğu öğrenildi.

Konuyla alakalı Verratti cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.


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