Zarar 50 milyon TL! Yıldız futbolcuya hırsız şoku

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen İtalyan futbolcu Marco Verratti, sezonun tamamlanmasının ardından Real Valladolid kulübünün başkanlığını yapan Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario'nun lüks malikhanesinde tatil yaptığı esnada hırsızlık kurbanı oldu.

POLİSLER OLAYI DOĞRULADI!

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Ibiza'daki lüks evde kız arkadaşıyla birlikte tatil yapan Verratti, polise hırsızlık olduğuna dair bir ihbarda bulundu ve polislerin gelmesinin ardından olayı doğruladığı aktarıldı.

ZARAR 2.5 MİLYON STERLIN!

Haberde; Olayın pazar sabahı erken saatlerde, Verratti'nin ailesi ile birlikte dışarıda olduğu esnada gerçekleştiği ve Verrattinin yaklaşık 2.5 milyon sterlin değerinde değerli eşyasının çalındığı belirtildi. Ayrıca hırsızların naki paranın yanı sıra saat ve mücevher de çaldıkları öğrenildi.

Verratti'nin kaldığı malikhanenin, Prens William ve Kate'in milyoner amcası Maison de Bang Bang'inde bulunduğu Ibiza'nın güneyindeki Cala Jondal bölgesinde olduğu öğrenildi.

Konuyla alakalı Verratti cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.



