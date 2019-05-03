Sağlıklı yağlar, mineraller ve vitaminlerle dolu olan sakatatları yemek menünüze dahil edin. Kontrollü tüketildiğinde özellikle gelişim çağındaki çocuklar için faydaları sonsuz. İşte sakatat çeşitlerinin sağlığımıza olan faydaları

Zararlı sanıyorduk! Sağlığımız için öyle bir faydası çıktı ki...

Böbrek İnek böbreği B12 ve B2 vitamini açısından son derece güçlüdür. İçerdiği selenyum sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere karşı savaşır.

Karacğer Karaciğerin kalorisi oldukça düşüktür, doğru pişirme tekniği ile diyet listenize dahi eklemeniz mümkün. A vitamini ve B12 içermektedir. Üstelik karaciğerA ve B 12 vitamini açısından günlük vücudumuzun ihtiyaç duyduğu değerin iki katından fazlasını içerir. Uzmanlar karaciğer tüketimi için bir uyarıda bulunuyor; haftada bir defa tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

Dil Diğer sakatatlara oranlara kalorisi biraz yüksektir. Günlük ihtiyacımız olan B12 vitaminin 3/4'ünü içerir. Günlük ihtiyacımız olan çinkonun ise dörtte birini içermektedir.

Beyin İyi bir Omega-3 kaynağıdır. Sağlığımız için önemli olan bazı vitaminleri içerir. Ancak kalori oranı oldukça yüksektir, dikkatli bir şekilde tüketilmelidir. Uzmanlar gelişim çağındaki çocuklar için önermektedir.

İşkembe Selenyum miktarı güçlü olduğu için troid hastalığına karşı koruma sağlar. İşkembenin de kalori oranı yüksektir ve bu sebeple çok sık tüketilmemelidir. İçeriğindeki fosfor ve çinko sayesinde kansere karşı kalkan oluşturur. Üst solunum yolları enfeksiyonuna karşı koruma sağlar. Kış aylarında haftada bir kez tüketilebilir. Çocukların beyin gelişimi için uzmanlar haftada bir kez tüketilmesini önerir. Kırmızı et ile karşılaştırıldığında doymuş yağ oranının daha az olduğunu görürüz. Kırmızı eti aratmayacak kadar sağlıklı bir besin kaynağıdır.

Paça çorbası Kemik kırılmalarının tedavisinde önerilen doğal bir tedavi yöntemidir. D vitamini yönünden güçlü olan paça çorbası gribal enfeksiyonlara karşı direnç sağlar. Ergenlik dönemindeki gençlerin kemik gelişimi için son derece değerlidir. Kasların güçlenmesini sağlar. Anemi hastalarına bolca tüketilmesi tavsiye edilir.