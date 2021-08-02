Zararlı yumuşatıcıların olumsuz etkilerine son! Yumuşatıcı yerine kullanabileceğiniz mucize ürünler...

Birazdan vereceğimiz yumuşatıcıya alternatif yöntemler hem sağlık açısından güvenilir, hem ekonomik hem de çevre dostu… Merak etmeyin, hiç zor değil! Tamamı ulaşılabilir malzemelerle yumuşatıcıyı aratmayacak yöntemler. Hadi başlayalım!
Mutfaktan banyoya evimizin her köşesinde temizlik amacıyla kullandığımız sirke, burada da başrol oynuyor. Sirke denilince akla koku meselesi gelse de herhangi bir koku olmuyor, endişelenmeyin. Deneyin ve görün. Burada sirkenin işlevi ise deterjan kalıntılarını temizleyerek çamaşırların sertleşmesini engellemek.
Eğer suyunuz sert ise bu ikili çok daha güzel işler çıkaracaktır. Bu karışımı ister tek seferlik hazırlayın, isterseniz de daha fazla kullanım için hazırlayın, tercih sizin. Bu noktada bu karışımın, içerisinde hazır yumuşatıcılar gibi koruyucu bulunmadığı için, uzun süreli muhafaza etmeye uygun olmadığını bilmeniz gerek.
Yukarıda verdiğimiz iki yöntemi de gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Yumuşatıcıya iyi bir alternatif olan bu iki yöntemde de herhangi bir koku yok. Eğer çamaşırlarınızın hoş bir kokuya sahip olmasını istiyorsanız bunun için de bir çözümümüz var elbette.
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