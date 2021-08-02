Zararlı yumuşatıcıların olumsuz etkilerine son! Yumuşatıcı yerine kullanabileceğiniz mucize ürünler...

Birazdan vereceğimiz yumuşatıcıya alternatif yöntemler hem sağlık açısından güvenilir, hem ekonomik hem de çevre dostu… Merak etmeyin, hiç zor değil! Tamamı ulaşılabilir malzemelerle yumuşatıcıyı aratmayacak yöntemler. Hadi başlayalım!

PEK İŞLEVSEL SİRKE

Mutfaktan banyoya evimizin her köşesinde temizlik amacıyla kullandığımız sirke, burada da başrol oynuyor. Sirke denilince akla koku meselesi gelse de herhangi bir koku olmuyor, endişelenmeyin. Deneyin ve görün. Burada sirkenin işlevi ise deterjan kalıntılarını temizleyerek çamaşırların sertleşmesini engellemek.

Tek yapmanız gereken marketten beyaz sirke veya elma sirkesi satın almak, sonrası çok kolay!

Son durulama işleminden önce bir deterjan kapağı kadar sirkeyi yumuşatıcı gözüne ekleyin, işte bu kadar.

SİRKE VE KARBONAT İKİLİSİ

Eğer suyunuz sert ise bu ikili çok daha güzel işler çıkaracaktır. Bu karışımı ister tek seferlik hazırlayın, isterseniz de daha fazla kullanım için hazırlayın, tercih sizin. Bu noktada bu karışımın, içerisinde hazır yumuşatıcılar gibi koruyucu bulunmadığı için, uzun süreli muhafaza etmeye uygun olmadığını bilmeniz gerek.

Gelelim hazırlama aşamasına: Öncesinde hatırlatalım, sirke ve karbonatın buluşmasıyla etrafın köpük köpük ıslanmaması için geniş ve derin bir kap ayarlamanızı öneririz. Daha sonra istediğiniz bir kaba alabilirsiniz.

Tercih ettiğiniz kabın içine bir tatlı kaşığı karbonatı ve 100 ml sıcak suyu ekleyip karıştırın.

Ardından yarım litre sirkeyi de ekleyip tekrar karıştırın. Eliniz alıştıkça ölçülerle oynama yapabilirsiniz.

Tekrar son durulama işleminden önce yumuşatıcı gözüne ekleyin ve sonucu görün.

MİS GİBİ KOKMASI İÇİN UÇUCU YAĞ

Yukarıda verdiğimiz iki yöntemi de gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Yumuşatıcıya iyi bir alternatif olan bu iki yöntemde de herhangi bir koku yok. Eğer çamaşırlarınızın hoş bir kokuya sahip olmasını istiyorsanız bunun için de bir çözümümüz var elbette.