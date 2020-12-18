Zara’ya 8 milyon 138 bin Liralık yatırım

Sivas’ın Zara ilçesinde 2020 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirilen projelere 8 milyon 138 bin TL harcama yapıldı.

Sivas İl Özel İdaresi 2020 yılı yatırım programı dâhilinde Zara ilçesinde önemli çalışmaları hayata geçirdi. Zara ilçesinde Özel İdare ve KÖYDES programları kapsamında 42.7 kilometre yolda birinci kat asfalt çalışması, 74.9 kilometre yolda ikinci kat asfalt çalışması ve 52 kilometre yolda onarım ile stabilize çalışması yürütülürken 7 adet menfezin yapımı da gerçekleştirildi. İlçe genelinde köylere 26 bin 249 metrekare kilitli parke taşı gönderilerek köy içi yolların düzeltilmesi ve köylerde yaşam kalitesinin arttırılması hedeflendi.

20 hektar alanda sulama yapılacak

Program kapsamında zara ilçesinde 23 adet içme suyu projesi ile 3 adet kanalizasyon projesi tamamlandı. Tarımsal sulama projeleri ile ilçede 20 hektar alanda daha sulama gerçekleştirilecek. Öte yandan ilçe de 2020 yılı yatırım programı doğrultusunda 1 okul onarımı, 1 emniyet hizmet binası yapımı ile Tödürge Gölü çevre düzenlenmesi hayata geçirildi.2020 yılında bugüne kadar Zara’da kırsal alt yapıya 7 milyon 487 bin TL, Sivas İl Özel İdaresi tarafından yürütülen onarım çalışmaları ile yeni okulların yapımına ise 660 bin TL olmak üzere, Zara ilçesine toplam 8 milyon 138 bin TL harcama yapıldı.

