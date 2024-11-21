Zayıflamak için o detoksu yaptı! Saba Tümer baştan aşağı dantelli giydi! Görenler "Gözümüz şenlendi" dedi

YouTube üzerinden yaptığı programlarla adından sıkça söz ettiren ünlü sunucu Saba Tümer, geçtiğimiz aylarda aşk hayatıyla ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulunmuştu.

Saba Tümer, "Bir yıl boyunca aşk orucu tuttum. Kimseyle ilişki yaşamadım, el ele bile tutuşmadım. Bu şekilde bir dönem geçirirsen, gerçek aşkın sana geleceğine inananlar var. Denedim ve şimdi gerçek aşkı bekliyorum," diyerek takipçilerini şaşkına çevirdi.

Saba Tümer aşk hayatına dair yaptığı bu açıklama sonrasında şimdi de katıldığı gecedeki iddialı tarzıyla gündemde.

Geceye baştan aşağı dantelli beyaz elbisesiyle katılan Saba Tümer bir bakana bir daha baktırdı. İddialı seçimiyle sosyal medyada "Gözümüz şenlendi" yorumları alan sunucu bol bol poz da verdi.

SABA TÜMER DETOKSU

Saba Tümer son dönemde diyet yaparak 10 kilo vermişti. Kendini spora veren Saba Tümer, 'aletli pilates' ile diyetini desteklemişti. Tümer ara ara yaptığı detoksu da "Benim detoksum var. Günde 1 litre süt ve 5 tane muz. Ödem atıyorsun çok iyi oluyor" diyerek açıklamıştı.