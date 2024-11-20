Kim Kardashian, Elon Musk'ın Tesla robotunun kucağına oturdu! "Rahatsız edici"

Kim Kardashian yine adından söz ettiren isimler arasında. 44 yaşındaki Kardashian, şişme siyah bir ceket altına tayt ve jartiyer giyerek, Tesla aracının sürücü koltuğunda robotun kucağında oturdu.

Kim, jartiyer kemeri desenleri bulunan bir kıyafetle, sanki iç çamaşırı giymiyormuş gibi bir izlenim yaratmayı da ihmal etmedi.

Arabanın yanına seksi bir şekilde çömelirken, robot sürücü koltuğunda rahatça oturuyor ve bir ayağını Kim'in park alanına koymuştu.

Bir diğer fotoğraf ise, Kim ve robotun lüks elektrikli araçta ellerini tutarken gösteriyordu. Kardashian hayranları, fotoğraf çekimi sonrası şoke oldu, birçok kişi çekimi 'utanç verici' ve 'korkutucu' olarak nitelendirdi.

Bazıları, robotun 'seksüelleştirilmesini' 'rahatsız edici' bulduklarını dile getirdi.

Diğer taraftan bazıları ise çekimi komik buldu ve Kim'in nihayet 'ruh eşini' bulduğunu şakayla dile getirdi.