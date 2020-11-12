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ZBEÜ’den Scopus Indekste büyük başarı

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.11.2020 10:29 | Son Güncelleme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Bölümü, SCOPUS Indeksin 2020 yılında yayımlanan makalelerin toplam sayısı ve öğretim üyesi başına düşen makale sayısında Harita ve Geomatik Mühendisliği Bölümü, bulunan 28 üniversite arasında 3.

ZBEÜ’den Scopus Indekste büyük başarı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Geomatik Bölümü, SCOPUS Indeksin 2020 yılında yayımlanan makalelerin toplam sayısı ve öğretim üyesi başına düşen makale sayısında Harita ve Geomatik Mühendisliği Bölümü, bulunan 28 üniversite arasında 3. olarak başarı gösterdi.
Geomatik Mühendisliği Bölümünün Scopus verilerine göre SCI ve SSCI indekslerde taranan dergilerin 2020 yılı sayılarında adres gösterilen toplam 166 makale içerisinde öğretim üyesi başına düşen makale sayısı kategorisinde gösterdiği yüksek performans bununla da sınırlı kalmadı. Bölüm, 2015 ve 2016 yıllarında uluslararası dergilerde basılan araştırma makalelerinin hem toplam sayısında hem de öğretim üyesi başına düşen makale sayısında art arda iki kez birinci; Scopus’un 2017 yılı verilerine göre de uluslararası dergilerde basılan araştırma makalelerinin öğretim üyesi başına düşen makale sayısında birinci ve toplam makale sayısında ise (1 makale fark ile) ikinci olmuştu.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde elde edilen başarıların Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin akademik performansının görünürlüğü ve tanınırlığını artırması açısından önemine dikkat çekti. Akademisyenlerimizin bilimsel yayın ve araştırmalarında desteklerinin artarak devam edeceğini ifade eden Rektör Çufalı; elde edilen bilimsel başarılarından ötürü Geomatik Bölümü öğretim üyelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

ZBEÜ’den Scopus Indekste büyük başarı

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