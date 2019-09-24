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Ze Luis, Radamel Falcao'yu geride bıraktı

FUTBOL HABERLERİ  | 24.09.2019 16:27 | Son Güncelleme

Porto'nun yeni transferi Ze Luis, ligde ilk 8 maçta 7 gol atarak, 6 golle bu rekoru elinde bulunduran Radamel Falcao'yu geride bırakmayı başardı.

Ze Luis, Radamel Falcao'yu geride bıraktı

Porto'nun sezon başında Spartak Moskova'dan kadrosuna kattığı Ze Luis, attığı gollerle dikkat çekmeye devam ediyor. Portekiz Ligi'nde Porto'nun Santa Clara'yı yendiği maçta da ağları havalandıran Ze Luis, bu golle ilk 8 maçta 7. golünü kaydetti.

RADAMEL FALCAO'YU GERİDE BIRAKAN GOL
28 yaşındaki forvet, bu golle aynı zamanda Radamel Falcao'nun Porto'da başlangıç rekorunu da geride bırakmış oldu. Galatasaray forması giyen Kolombiyalı golcü, Porto kariyerinde ilk 8 haftada 6 gol atmıştı. Ze Luis, attığı son golle Falcao'yu da geride bırakmış oldu.

Porto'da ilk 8 maçta Ze Luis'ten daha çok gol atan tek bir futbolcu var. Soares, ilk 8 maçında 9 kez rakip fileleri sarsmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ze Luis radamel falcao porto

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