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Zehir tacirleri yakayı ele verdi

DENİZLİ HABERLERİ  | 31.08.2020 17:27 | Son Güncelleme

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nün tütün ve alkollü içki kaçakçılığı ile ilgili düzenlediği operasyonlarda, yüksek miktarda içi tütünle doldurulmuş sigara, kaçak alkol ve tütün ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’nün tütün ve alkollü içki kaçakçılığı ile ilgili düzenlediği operasyonlarda, yüksek miktarda içi tütünle doldurulmuş sigara, kaçak alkol ve tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
İl genelinde tütün ve tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığını önlemek isteyen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, tütüncü olarak faaliyet gösteren iş yerlerine ve şüpheli araçlara operasyon düzenledi. 4 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 6 bin 220 adet içi tütünle doldurulmuş dolma sigara, 231 litre sahte alkol ve 44 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıslar hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

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