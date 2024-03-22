Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 2 kişi tutuklandı

Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarda 1 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahsın üzerinde yapılan aramada; 9,88 gram metamfetamin, 1,47 gram esrar maddesi ve 1 adet bong aparatı ele geçirilerek şahıs hakkında ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti’ ve ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ suçları kapsamında yasal işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler ile yapılan çalışmalarda 1 şahıs daha yakalandı.

Adli makamlara çıkarılan 2 şahıs Gölpazarı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

