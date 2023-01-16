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Zehirlendiği söyleniyordu! Bircan Bali'den Hafsanur Sancaktutan intihar etti' iddiası... Hafsanur Sancaktutan'tan flaş açıklama

16.01.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan'ın zehirlendiği haberleri gündemdeyken Bircan Bali'den intihar iddiası geldi. Bircan Bali, bileklerini keserek intihara teşebbüs eden ismin Hafsanur Sancaktutan olduğunu iddia etti. İddiaya göre oyuncu ilaç içip eski aşkı Denizcan Aktaş'ı arayarak intihar ettiğini söyledi. Hafsanur Sancaktutan hemen açıklama yaparak intihar iddiasını yalanladı.

Zehirlendiği söyleniyordu! Bircan Bali'den Hafsanur Sancaktutan intihar etti' iddiası... Hafsanur Sancaktutan'tan flaş açıklama

Denizcan Aktaş ile ayrıldıktan sonra Afra Saraçoğlu'nun eski aşkı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Hafsanur Sancaktutan'tan üzen haber geldi.

Hafsanur Sancaktutan son dönemin öne çıkan kadın yıldızları arasında yer alıyor. Etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan Sancaktutan’ın geçen cuma akşamı ailesiyle çıktığı yemek kabusa döndü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; eve gittiğinde fenalaşan oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı.

Ekran Alıntısı

Zehirlendiği ortaya çıkan Hafsanur Sancaktutan’ın midesi yıkandı. Güzel oyuncu daha sonra taburcu edildi.

ESKİ SEVGİLİYLE TARTIŞIP...

Bu iddialar gündemeyken Bircan Bali ise oyuncunun initihar ettiğini iddia etti. Söylemezsem Olmaz magazin programında sunucu olan Bircan Bali şoke eden bir iddiayı gündeme getirdi.

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Bircan Bali, canlı yayında yaptığı açıklamada "Hafsanur, eski sevgilisi ile tartışarak ilişkisini bitiriyor. Daha sonra evinde ilaç içerek bileklerini kesiyor. Deniz Can'ı arayarak 'İyi değilim, kendime zarar vereceğim' diyor ve fotoğraf çekerek çocuğa gönderiyor. Deniz Can da hemen eve sağlık ekiplerini yönlendiriyor. Ambulansla hastaneye kaldırılan Hafsanur'un midesi yıkanıyor ve bileklerine müdahale ediliyor. Hafsanur bu olayın gizli kalmasını istediği için adının evraklarda yer almamasını istiyor ve o gece taburcu olmak istemiş. Benim haberimden sonra bir açıklama yaparak 'İntihara teşebbüs etmedim, zehirlendim' diyecek. Ben haberimin arkasındayım, hastanedeki konuşmalarına kadar her şeyi ortaya çıkartırım" dedi.

HAFSANUR SANCAKTUTAN'TAN İNTİHAR İDDİASINA YANIT

Hafsanur Sancaktutan iddialar ardından paylaşım yaparak hemen iddiayı yalanladı.

Oyuncu yasal süreç başlattığını söyleyerek "Habere ihtibar edilmeyeceğini umuyorum" dedi.

Ekran Alıntısı

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