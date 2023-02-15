MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zehra Güneş depremde evsiz kalan aileler için harekete geçti

Zehra Güneş depremde evsiz kalan aileler için harekete geçti

15.02.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa, Diyarbakır, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya gibi pek çok şehri etkileyen deprem felaketi sonrası, ünlü isimler depremzedeler yardım etmek için harekete geçti. Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'ten de alkış toplayan bir hamle geldi.

Zehra Güneş depremde evsiz kalan aileler için harekete geçti

Vakıfbank Spor Kulübü'nün yıldızı Zehra Güneş, depremde evsiz kalan aileler için kira yardımı yapacağını duyurdu.

Instagram hesabından duyuru yapan Zehra Güneş, ''Depremzede ailelerimizin birkaçının yıllık kira masrafını üstlenmek istiyorum. Evlerinin içini benimle birlikte tamamlamak isteyenler, lütfen benimle iletişime geçin'' diyerek takipçilerini yardıma çağırdı.

Zehra Güneş depremde evsiz kalan aileler için harekete geçti

Zehra Güneş, Mersin'de depremzede bir aileyi yeni evlerine kavuşturduklarını duyurdu.

Hatay'da kızının cesedi başından ayrılmayan acılı babanın fotoğrafını gören Zehra Güneş, ''Ben acımı dile getiremiyorum. Ne yaşadıklarını asla anlayamam. Kalbimin bu denli ağrıdığını ilk kez hissediyorum. Keşke orada olsam da geçeceğini söyleyip ellerinden tutabilsem küçücük çocukların. Bunu hep birlikte atlatabiliriz. Acımız çok büyük ama biz de çok büyük ve yürekli bir milletiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Zehra Güneş depremde evsiz kalan aileler için harekete geçti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da 25 yakın akrabasını kaybeden Kahtalı Mıçe 99 depreminde yaşadıklarını anlattı''Hanım bir tokat attı...''Adıyaman'da 25 yakın akrabasını kaybeden Kahtalı Mıçe 99 depreminde yaşadıklarını anlattı''Hanım bir tokat attı...''
İki isim de yanıt verdi! Cumhurbaşkanı'ndan...İki isim de yanıt verdi! Cumhurbaşkanı'ndan...
Ailesi cenazeyi saklıyor mu? Şoke eden iddialar sonrası ünlü fenomenden olay sözlerAilesi cenazeyi saklıyor mu? Şoke eden iddialar sonrası ünlü fenomenden olay sözler
Anahtar Kelimeler:
Zehra Güneş ele

En Çok Okunan Haberler

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Afet bölgesindeki kamu çalışanlarıyla ilgili genelge!

Naci Görür bu kez 'bakkal hesabı yapıyorum' diyerek açıkladı

Naci Görür bu kez 'bakkal hesabı yapıyorum' diyerek açıkladı

Yardıma koşmuşlardı! Duygusal anları anlattılar: Yunan olduğumuzu söyleyince...

Yardıma koşmuşlardı! Duygusal anları anlattılar: Yunan olduğumuzu söyleyince...

Emlakçılar 'biz utanıyoruz' diye isyan ederken, fiyatlar 4 kat arttı!

Emlakçılar 'biz utanıyoruz' diye isyan ederken, fiyatlar 4 kat arttı!

Depremin etkisini gözleri dolarak anlattı!

Depremin etkisini gözleri dolarak anlattı!

'3-0 mağlup sayılacaklar!' TFF Başkanı resmen açıkladı!

'3-0 mağlup sayılacaklar!' TFF Başkanı resmen açıkladı!

İlginizi Çekebilir

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.