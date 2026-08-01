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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ayrılık kararı! Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

"Kızılcık Şerbeti"nde taşlar yerinden oynuyor. Doğukan Güngör'ün ardından uyuşturucu testi pozitif çıkan Feyza Civelek için de karar verildi. Yeni sezon öncesi gelen ayrılık haberi dizi hayranlarını şaşırttı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten ayrılık kararı! Kızılcık Şerbeti bitiyor mu?

Kızılcık Şerbeti” dizisinin beşinci sezonu merakla beklenirken bomba bir ayrılık yaşandı. Daha önce uyuşturucu testi pozitif çıktığı için diziden çıkarılan Doğukan Güngör'den sonra Feyza Civelek'in akıbeti de merak ediliyordu.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örneği veren Feyza Civelek'in test sonucu pozitif çıkmıştı. Yeni sezon için kanal kararını verdi.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay ı Feyza Civelek ten ayrılık kararı! Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ilk bölümden itibaren Nilay rolüne hayat veren Feyza Civelek yeni sezonda ekipte yer almayacak.

KIZILCIK ŞERBETİ BİTEBİLİR

Kızılcık Şerbeti yapımcısı bir süre önce bu konuda şu açıklamayı yapmıştı:

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay ı Feyza Civelek ten ayrılık kararı! Kızılcık Şerbeti bitiyor mu? 2

"Şu an dizi yayında değil. Eylül ayına kadar daha 4 aylık bir süreç var. Bu 4 ayda neler olur, ne biter? Kanal satılır mı? Kanalda başka bir yapılanmaya geçilir mi? Bugünden konuşmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Feyza giderse dizi bitebilir. Bu dizinin senaristi Melis hanım. Allah kimseyi kızıyla, çocuğuyla sınamasın. Melis hanımı zor bir durumda bırakacak işin içinde ben de olmam."

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Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti
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