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  4. Zehra Güneş, futbolcu olsa oynayacağı mevkiyi "90 dakika koşamam" diyerek açıkladı! O video, sosyal medyanın gündemine oturdu

Zehra Güneş, futbolcu olsa oynayacağı mevkiyi "90 dakika koşamam" diyerek açıkladı! O video, sosyal medyanın gündemine oturdu

10.12.2023 12:01 | Son Güncelleme:
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VakıfBank'ın yıldız voleybolcusu Zehra Güneş, futbolcu olsaydı hangi mevkide oynayacağını açıkladı. Voleybolda ülkenin en iyi blok savunması yapan isimlerden biri olan Güneş, futbolda kaleci olmak isteyeceğini söyledi. Zehra Güneş'in sözleri, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Türk voleybolunun yükselen yıldızlarından Zehra Güneş, bu kez futbol hakkında yaptığı yorumlarla gündeme geldi. VakıfBank ve A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Güneş, kulübünün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda futbolda seçeceği mevkiyi açıkladı.

Takım otobüsünde arkadaşlarıyla sohbet eden Güneş, futbolu seçseydi kaleci olmak isteyeceğini ifade etti.

Güneş, "Kaleci olmak isterdim. Boyum uzun, 90 dakika koşamam ben. Voleyboldaki orta oyuncu, futbolda kaleciliğe denk geliyor." sözlerini sarf etti.

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Zehra Güneş ile takım arkadaşlarının takım otobüsündeki neşeli sohbeti ve ifadeleri sosyal medyada kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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