Zehra Güneş, futbolcu olsa oynayacağı mevkiyi "90 dakika koşamam" diyerek açıkladı! O video, sosyal medyanın gündemine oturdu

Türk voleybolunun yükselen yıldızlarından Zehra Güneş, bu kez futbol hakkında yaptığı yorumlarla gündeme geldi. VakıfBank ve A Milli Takım'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Güneş, kulübünün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda futbolda seçeceği mevkiyi açıkladı.

Takım otobüsünde arkadaşlarıyla sohbet eden Güneş, futbolu seçseydi kaleci olmak isteyeceğini ifade etti.

☺️ Zehra Güneş: "Futbolda kaleci olurdum. 90 dakika koşamam ben." pic.twitter.com/cIdXsSyDCy — Mynet Spor (@mynetspor) December 10, 2023

Güneş, "Kaleci olmak isterdim. Boyum uzun, 90 dakika koşamam ben. Voleyboldaki orta oyuncu, futbolda kaleciliğe denk geliyor." sözlerini sarf etti.

Zehra Güneş ile takım arkadaşlarının takım otobüsündeki neşeli sohbeti ve ifadeleri sosyal medyada kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.





