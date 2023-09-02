MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zehra Güneş galibiyet pozuyla büyüledi! Survivor'ın yıldızı dayanamadı

Zehra Güneş galibiyet pozuyla büyüledi! Survivor'ın yıldızı dayanamadı

02.09.2023 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgi odağı oluyor. Filenin Sultanları'nın finale çıkmasının ardından Güneş'ten galibiyet pozu geldi. Ünlü ismin paylaşımına Yiğit Poyraz da kayıtsız kalamadı.

Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Pozlarıyla sık sık gündem olan Güneş yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

zehra güneş galibiyet pozu

İtalya karşısında da 3-2 galip gelen Filenin Sultanları'nın finale çıkmasının ardından Zehra Güneş sevincini galibiyet pozu ile paylaştı.

zehra güneş pozuyla nefes kesti

Güzel voleybolcu paylaşımına "Son dansa hazırım" notunu düştü. Ünlü ismin pozuna adeta yorum ve beğeni yağdı.

zehra güneş pozuyla büyüledi

Zehra Güneş'in paylaşımına yorum yapanlar arasında eski Survivor yarışmacılarından olan Yiğit Poyraz da yer aldı. Poyraz "Son dans olmayacağını biliyoruz" dedi.

ss

Güneş'in paylaşımını beğenenler arasında Yağmur Tanrısevsin, Sitare Akbaş ve Aşkım Burçe de yer aldı.

zehra-son

24 yaşındaki güzel voleybolcunun Instagram hesabında 3 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

zehraaa

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tarzı olay oldu! Eteğinin fiyatı dudak uçuklattıTarzı olay oldu! Eteğinin fiyatı dudak uçuklattı
Bomba ayrılık! Kimse beklemiyorduBomba ayrılık! Kimse beklemiyordu
Merak edilen diziden İlk fragman geldi! O görüntüler olay oldu Merak edilen diziden İlk fragman geldi! O görüntüler olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Zehra Güneş sosyal medya yaşında tanrısevsin

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Tüm gün dilencilik yapıp lüks arabalarıyla evlerine dönüyorlar

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Kaliteli, dayanıklı, rahat! Levi's kadın erkek jean pantolonlarda %50 indirim

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

DNA sonucunu radyoda ifşa etti! Damat ve kayınvalide birbirine girdi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.