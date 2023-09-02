Zehra Güneş galibiyet pozuyla büyüledi! Survivor'ın yıldızı dayanamadı

Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Pozlarıyla sık sık gündem olan Güneş yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu.

İtalya karşısında da 3-2 galip gelen Filenin Sultanları'nın finale çıkmasının ardından Zehra Güneş sevincini galibiyet pozu ile paylaştı.

Güzel voleybolcu paylaşımına "Son dansa hazırım" notunu düştü. Ünlü ismin pozuna adeta yorum ve beğeni yağdı.

Zehra Güneş'in paylaşımına yorum yapanlar arasında eski Survivor yarışmacılarından olan Yiğit Poyraz da yer aldı. Poyraz "Son dans olmayacağını biliyoruz" dedi.

Güneş'in paylaşımını beğenenler arasında Yağmur Tanrısevsin, Sitare Akbaş ve Aşkım Burçe de yer aldı.

24 yaşındaki güzel voleybolcunun Instagram hesabında 3 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.



