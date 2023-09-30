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  4. Zehra Güneş’in kuzeni Survivor’ın yıldızı çıktı! Görenler şaştı kaldı

Zehra Güneş’in kuzeni Survivor’ın yıldızı çıktı! Görenler şaştı kaldı

30.09.2023 08:44 | Son Güncelleme:
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Milli Takım'daki başarılarıyla ilgi odağı olan güzel voleybolcu Zehra Güneş özel hayatıyla da çok konuşuluyor. Güzelliğiyle de dikkat çeken Güneş Survivor'da yarışan ünlü bir ismin akrabası çıktı. Güzel voleybolcunun akrabasının kim olduğunu görenler ise çok şaşırdı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Zehra Güneş başarılı spor kariyeri ve özel hayatı ile dikkat çeken isimlerden biri. Güzelliği ile de beğeni toplayan Güneş’in kuzeni Survivor’da yarışan bir isim çıktı.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Görenler inanmakta güçlük çekti

Voleybol yolculuğuna henüz 13 yaşında başlayan Zehra Güneş, kısa sürede meslek hayatında büyük başarılar elde etti.

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Güzelliği ve başarıları sebebiyle dünyanın dört bir yanından hayran kitlesi bulunan Zehra Güneş, sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.

Güzel voleybolcu Zehra Güneş'in kuzeni Survivor'ın yıldızı çıktı! Görenler inanmakta güçlük çekti

Zehra Güneş'in, Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut ile kuzen olduğunu duyanlar ise çok şaşırıyor.

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Survivor 2020 ve 2022'de yarışan Berkan Karabulut, kendine has tavırlarıyla ve performansı ile yarışmanın unutulmaz isimleri arasına girdi.

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Berkan Karabulut geçtiğimiz aylarda Zehra Güneş ve kız arkadaşı Lale Onuk ile çekilmiş bir kareyi paylaşıp ''Gururumuzsun kuzen'' notunu düştü. İkilinin kuzen olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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7 yaşındayken futbola başlayan Berkan Karabulut, sporu hayatının her alanına dahil etti. Bir dönem profesyonel olarak basketbolla ilgilenen Berkan Karabulut, lisans eğitimini de spor bilimleri üzerine yaptı.

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Berkan Karabulut Zehra Güneş sosyal medya yaşında

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