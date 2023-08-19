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Zehra Güneş'in videosu görenleri hayrete düşürdü!

19.08.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Almanya'da karşı karşıya geldiği İsveç'i 3-0 ile geçti. Zehra Güneş'in bir pozisyonda bulduğu sayı ise voleybol camiasında büyük alkış topladı.

Zehra Güneş'in videosu görenleri hayrete düşürdü!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda grup etabındaki ilk maçına çıktı.

Filenin Sultanları, Almanya'nın ev sahipliği yaptığı C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç ile karşı karşıya geldi. Düsseldorf kentindeki Burg-Warchter Castello Salonu'nda oynanan mücadelede Milli Takımımız, İsveç'i 3-0 ile geçmeyi başardı.

İNANMASI GÜÇ SAYI

Zehra Güneş'in fake atar gibi yaparak bulduğu ace voleybol camiasında büyük alkış topladı. Kısa süre içinde binlerce paylaşım alan bu sayı sonrası büyük kulüplerin Zehra Güneş'i takibe aldığı ifade edildi.

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