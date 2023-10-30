Zehra Güneş Kim Milyoner Olmak İster'e katıldı, Volkan Demirel'i aradı! Bakın ne kadar kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonu olmasında büyük emeği olan isimler arasında yer alan Zehra Güneş sosyal medyanın gündeminde. Başarıları, özel hayatı ve güzelliğiyle çok konuşulan Güneş bir yarışma programına katıldı.

Dün akşam Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Güneş 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi ile ilgili sorulan soruda telefon joker hakkını kullandı.

Jokerr hakkı olarak Volkan Demirel'i arayan Güneş "2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe-Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?" sorusunu sordu.

Demirel'in "Fenerbahçe kalecisi, yani ben, üç tane penaltı kurtarmışımdır." diye cevap vermesi herkesi güldürdü.

Güzel voleybolcu 300 bin TL kazanarak yarışmadan ayrıldı.





