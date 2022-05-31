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Zehra Güneş ödül töreni tarzıyla oldu oldu! Ayakkabıları dikkat çekti

31.05.2022 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Zehra Güneş geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katıldı. Güzel sporcu Güneş'in ödül törenindeki tarzı sosyal medyayı salladı. Güneş'in göğüs dekolteli elbisesi ve bağcıklı ayakkabısı büyük beğeni topladı.

Zehra Güneş ödül töreni tarzıyla oldu oldu! Ayakkabıları dikkat çekti

Milli voleybolcu Zehra Güneş katıldığı ELLE Style Awards ödül töreninde tüm dikkatleri üzerine çekti. Voleyboldaki başarılarıyla sık sık adından söz ettiren Zehra Güneş sosyal medya paylaşımlarıyla da son dönemde öne çıkıyor.

Son olarak bir ödül törenine katılan ve ödül alan Zehra Güneş süper mini elbisesi, göğüs dekoltesi ve diz üstüne kadar gelen bağcıklı sandaletleriyle dikkat çekti.

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Zehra Güneş'in cesur tarzı ve makyajı sosyal medyanın gündemindeydi. Güneş'i görenler "Her zaman çok cool", "Efsane görünüyorsun" yorumları yaptı.

Bazı kullanıcıları ise "Muhteşem Yüzyıl oyuncusu sandım" dedi.

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Güzel sporcuya sevgilisi Eren Dişli eşlik etti. Zehra Güneş ödül konuşmasında annesine teşekkür ederek duygusal anlar yaşadı.

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