Zehra Güneş, sosyal medyayı salladı! Ukraynalı rakibine şans tanımadı...

A Milli Kadın Milli Takımımızdaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Zehra Güneş, dünyaca ünlü voleybolcu Yuliya Gerasimova'yı hem başarılarıyla hem de güzelliğiyle ardında bıraktı. VakıfBank voleybol takımı ve Filenin Sultanları'nın yıldız ismi, Ukraynalı meslektaşı ile medyanın gündemine oturdu.

BAŞARILARIYLA BÜYÜLEDİ

22 yaşındaki başarılı voleybolcu bu sezon VakıfBank ile şampiyonluktan şampiyonluğa koştu. Bu sezon hem ligde hem de Cev Şampiyonlar Ligi'nde MVP (sezonun oyuncusu) seçilen Zehra Güneş Vakıfbank ile tüm kulvarlarda kupa kazanmayı başardı.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Yuliya Gerasimova voleybolcu olmasının yanı sıra, aynı zamanda da bir sosyal medya fenomeni.

"BİR ZEHRA DEĞİL..."

Kişisel sosyal medya hesaplarını aktif kullanan tecrübeli voleybolcu sık sık milli yıldızımız ile kıyaslanıyor ve paylaşımlarının altına "Bir Zehra Güneş değil!" yorumları yapılıyor.

ZEHRA GÜNEŞ'E RAKİP DE OLDU

Ukraynalı voleybolcu bir dönem ülkemizde de forma giydi. 2016-18 yıllarında İba Kimya TED Ankara Kolejliler'de 2018-2021 yılları arasında da Karayolları Spor Kulübü forması terleten tecrübeli isim Zehra Güneş'in VakıfBank'ı ile de sık sık rakip oldu.

FİLENİN SULTANLARI'NA KARŞI OYNADI

Ukrayna Milli Takımı'nın formasını giyen Yuliya Gerasimova, Zehra Güneş ile milli maçlarda da karşı karşıya geldi.

