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Zehra Güneş'ten hayranlarını üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu

24.11.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli voleybolcu Zehra Güneş'ten sevenlerini üzen haber geldi. Vakıfbank'ın yıldız ismi Güneş, yaşadığı sakatlık yüzünden bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Zehra Güneş'ten hayranlarını üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve VakıfBank'ın yıldızı Zehra Güneş'ten sevenlerini üzen haber geldi. Zehra Güneş Instagram hesabından paylaştığı açıklamayla yaşadığı sakatlık yüzünden voleyboldan bir süre uzak kalacağını açıkladı.

Instagram hesabından paylaştığı açıklamada Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz haftalarda omzumda yaşadığım sakatlığın tedavi süreci hala devam ediyor. Maalesef sakatlıklar da profesyonel sporculuğun bir parçası ve bununla da baş etmemiz gerek. Neyse ki çok büyük bir problem yok, biraz zaman gerekiyor. Şu anda tek isteğim güçlü bir şekilde sahaya dönmek ve takımıma yeniden katkı vermek. Bunun için de son sürat çalışıyorum. İlgilenen, merak eden herkese de sevgilerimi sunuyorum.

ZEHRA

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Zehra Güneş, geçtiğimiz günlerde tarzıyla da epey konuşulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
VakıfBank
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