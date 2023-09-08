Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un yıllar önceki pozları gündem oldu! "Bu nasıl değişim"

Filenin Sultanları’nın yıldız isimleri arasında yer alan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt başarılı kariyerleri ve özel hayatlarıyla çok konuşulan isimler arasında. Arkadaşlıkları da sık sık gündem olan Güneş ve Karakurt’un yıllar önceki fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Arkadaşlıkları ve başarılarıyla sık sık ilgi odağı olan başarılı voleybolcuların pozlarına adeta yorum ve beğeni yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları "Çok tatlılar", "Bu nasıl değişim Ebrar", "Hiç değişmemiş", "Ebrar'ın yanağına bak" yorumları yapıldı.

Ebrar Karakurt ve Derya Cebecioğlu'nun daha önce 2013 yılındaki pozları gündemde yer almıştı. Cebecioğlu bu fotoğrafı "İstanbul’a ilk geldiğimizde 13 yaşındaydık. Yıllarca aynı evi paylaştık . Beraber çalıştık ,beraber hayal kurduk. Şimdi o hayallerin gerçek oluşuna tanık oluyoruz." notuyla paylaşmıştı.

