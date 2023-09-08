MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un yıllar önceki pozları gündem oldu! "Bu nasıl değişim"

Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt'un yıllar önceki pozları gündem oldu! "Bu nasıl değişim"

08.09.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızlarından olan Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in yıllar önceki bir pozları ortaya çıktı. Sevilen isimleri görenler çok şaşırdı. Sosyal medyada gündem olan fotoğrafa yorum yağdı.

Filenin Sultanları’nın yıldız isimleri arasında yer alan Zehra Güneş ve Ebrar Karakurt başarılı kariyerleri ve özel hayatlarıyla çok konuşulan isimler arasında. Arkadaşlıkları da sık sık gündem olan Güneş ve Karakurt’un yıllar önceki fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Arkadaşlıkları ve başarılarıyla sık sık ilgi odağı olan başarılı voleybolcuların pozlarına adeta yorum ve beğeni yağdı.

zehra güneş ebrar karakurt1

Sosyal medya kullanıcıları "Çok tatlılar", "Bu nasıl değişim Ebrar", "Hiç değişmemiş", "Ebrar'ın yanağına bak" yorumları yapıldı.

ebrar1

Ebrar Karakurt ve Derya Cebecioğlu'nun daha önce 2013 yılındaki pozları gündemde yer almıştı. Cebecioğlu bu fotoğrafı "İstanbul’a ilk geldiğimizde 13 yaşındaydık. Yıllarca aynı evi paylaştık . Beraber çalıştık ,beraber hayal kurduk. Şimdi o hayallerin gerçek oluşuna tanık oluyoruz." notuyla paylaşmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Skandal olay! Kendisinden 40 yaş büyük komşusundan hamile kaldıSkandal olay! Kendisinden 40 yaş büyük komşusundan hamile kaldı
MasterChef Hasan'ı ünlü dizide görenler çok şaşırdı!MasterChef Hasan'ı ünlü dizide görenler çok şaşırdı!
İddialı pozlarına yorum yağdı! 'Aynı elbiseyi...'İddialı pozlarına yorum yağdı! 'Aynı elbiseyi...'
Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt Zehra Güneş sosyal medya yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

Çorbasında buldu! Restoran bile şaşırdı

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Hepsi midesinden çıktı! Milyonlarca lira değerinde...

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

Kıyafeti uygunsuz bulundu! “Çocuklar var” eleştirisi geldi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.