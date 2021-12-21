Zehra Güneş ve Eren Dişli sevgili mi? Gündemdeki fotoğraf

Vakıfbank, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında, kupanın sahibi olarak yüzleri güldürdü.

Vakıfbank'ın yıldızı Zehra Güneş de yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Zehra Güneş, özel hayatında yaşanan bir gelişme nedeniyle konuşuluyor.

Aşk yaşadığı iddia edilen Eren Dişli şampiyonluk sonrası Instagram hesabından Güneş'le fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğrafla birlikte de aşk iddiaları daha da güçlendi.

Taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Zehra Güneş bir dönem genç basketbolcu Ragıp Berke Atar'la aşk yaşamıştı.

MELİS SEZEN GÖNDERMESİ

Topların sahasına geçmesine izin vermeyen Güneş, Melis Sezen'in 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde söylediği "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" cümlesiyle yaptığı şampiyonluk paylaşımı da gündem olmuştu.



