MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Zehra Güneş ve Eren Dişli sevgili mi? Gündemdeki fotoğraf

Zehra Güneş ve Eren Dişli sevgili mi? Gündemdeki fotoğraf

21.12.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıfbank forması giyen milli voleybolcu Zehra Güneş paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Zehra Güneş'in Eren Dişli ile sevgili olduğu iddiası sosyal medyada ortaya atıldı.

Zehra Güneş ve Eren Dişli sevgili mi? Gündemdeki fotoğraf

Vakıfbank, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında, kupanın sahibi olarak yüzleri güldürdü.

Vakıfbank'ın yıldızı Zehra Güneş de yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Zehra Güneş, özel hayatında yaşanan bir gelişme nedeniyle konuşuluyor.

Aşk yaşadığı iddia edilen Eren Dişli şampiyonluk sonrası Instagram hesabından Güneş'le fotoğrafını paylaştı. Bu fotoğrafla birlikte de aşk iddiaları daha da güçlendi.

Taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

1

Zehra Güneş bir dönem genç basketbolcu Ragıp Berke Atar'la aşk yaşamıştı.

MELİS SEZEN GÖNDERMESİ

Topların sahasına geçmesine izin vermeyen Güneş, Melis Sezen'in 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde söylediği "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" cümlesiyle yaptığı şampiyonluk paylaşımı da gündem olmuştu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
Babasının isteği tepki çektiBabasının isteği tepki çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Dolar neden düştü?

Dolar neden düştü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara müjde! O vergiler kaldırıldı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara müjde! O vergiler kaldırıldı...

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında çok sert düşüş! Dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında çok sert düşüş! Dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’a: Derhal ondan ayrıl

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’a: Derhal ondan ayrıl

Koray Avcı'nın takipçisine verdiği yanıt tepki çekti! Sosyal medyada linç edildi

Koray Avcı'nın takipçisine verdiği yanıt tepki çekti! Sosyal medyada linç edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.