Zehra Güneş, yıllardır kırılamayan rekoru kıl payı kaçırdı! Büyük üzüntü yaşıyor...

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 3’lük play-off’u rövanş maçında Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek sezonu 3. sırada tamamlayan VakıfBank'ta Zehra Güneş fırtınası esti.

ZEHRA GÜNEŞ REKORU KIL PAYI KAÇIRDI

Ülkenin en iyi blok savunması yapan isimlerden biri olan Zehra Güneş, bu istatistiğini her geçen gün arttırıyor. Bu sezon toplamda 70 blok yapan Zehra, 1.09 ortalamayı tutturmayı başardı. 8 yıldır yanına bile yaklaşamayan rekoru yalnızca 1 blokla kaçıran Zehra Güneş büyük üzüntü yaşadı. Takım arkadaşı Kübra Akman 2015 yılında 1.1 set başına blok ortlaması yakalamış ve rekor kırmıştı.

KUPA KOLEKSİYONERİ

Milli voleybolcu Zehra Güneş, VakıfBank formasıyla birçok kupa kazandı. Kariyerinde 15 şampiyonluk gören Zehra Güneş, son olarak Kupa Voley'i kazanmıştı.



