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Zehra Güneş, yıllardır kırılamayan rekoru kıl payı kaçırdı! Büyük üzüntü yaşıyor...

11.05.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk voleybolunun yükselen yeteneği Zehra Güneş, VakıfBank formasıyla üst düzey performansına devam ediyor. Yıldız oyuncu, 8 yıldır kırılamayan lig rekorunun ucundan dönerek büyük alkış topladı.

Zehra Güneş, yıllardır kırılamayan rekoru kıl payı kaçırdı! Büyük üzüntü yaşıyor...

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi 3’lük play-off’u rövanş maçında Türk Hava Yolları'nı 3-1 yenerek sezonu 3. sırada tamamlayan VakıfBank'ta Zehra Güneş fırtınası esti.

ZEHRA GÜNEŞ REKORU KIL PAYI KAÇIRDI

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Ülkenin en iyi blok savunması yapan isimlerden biri olan Zehra Güneş, bu istatistiğini her geçen gün arttırıyor. Bu sezon toplamda 70 blok yapan Zehra, 1.09 ortalamayı tutturmayı başardı. 8 yıldır yanına bile yaklaşamayan rekoru yalnızca 1 blokla kaçıran Zehra Güneş büyük üzüntü yaşadı. Takım arkadaşı Kübra Akman 2015 yılında 1.1 set başına blok ortlaması yakalamış ve rekor kırmıştı.

KUPA KOLEKSİYONERİ

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Milli voleybolcu Zehra Güneş, VakıfBank formasıyla birçok kupa kazandı. Kariyerinde 15 şampiyonluk gören Zehra Güneş, son olarak Kupa Voley'i kazanmıştı.


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