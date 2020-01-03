Zekeriya Alp açıkladı! Fırat Aydınus'un hakemliği bırakacağı tarih...

Aydınus'un başarılı bir sezon geçirdiğini dile getiren Alp, "Fırat Aydınus 1,5 sene sonra hakemliği bırakacak. Son zamanlarında hakemlik yapanlardan beklentimiz çok daha fazla. Gençlerimize gerek moral gerekse eğitim amaçlı destekleri olması şart" değerlendirmesinde bulundu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in olduğu her ortamda her kulüp başkanıyla görüşeceğinin altını bir kez daha çizen Alp, yalnız başına ise hiçbir başkanla görüşmeyi doğru bulmadığını ifade etti.

Zekeriya Alp, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile sosyal medyada dolaşan fotoğrafının, MHK başkanı olmadığı bir döneme denk geldiğini dile getirerek, VAR'da başarılı olacak hakemlere, yönetmeliğe ilave ederek bir süre daha görev vermeye çalışacaklarını aktardı.

BÜLENT YILDIRIM VE SERKAN ÇINAR HAKEMLİĞİ NEDEN BIRAKTI?

Ana hedeflerini, hakemlerin standart kararlar vermeleri olarak belirlediklerini vurgulayan Alp, sezon başında hakemliği bırakan Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar ile ilgili ise şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızdan Bülent Yıldırım zaten yaşını doldurmak üzereydi. Fakat talimatlarda operasyonla sene sonuna kadar uzatılması söz konusuymuş. Her iki hakemin performanslarının değerlendirmesi ortaya kondu. İki hakemin de son sıralarda yer aldığı görüldü. 3-4 ay sonra hakemliği bırakacak durumdaysa bu arkadaşların yapması gereken şey belli. Oğuz Sarvan'la beraber onlarla konuştuk. Sizleri bu sezon kadromuzda düşünmüyoruz, sebebi de şu dedik. En doğru şey, kendilerinin istifa edip daha iyi anılarla anılmasıydı. Hakemliği bırakmalarındaki sebep olarak performans 1, yaş 2 diyebiliriz."



