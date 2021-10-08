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Zeki Alasya’nın Salak Milyoner filminde eşiyle karşılıklı rol aldığını biliyor muydunuz?

08.10.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2015 yılında kaybettiğimiz Türk sinemasının efsane oyuncularından Zeki Alasya ömrüne 2 evlilik sığdırdı. İlk evliliğini 1975 yılında yapan Alasya’nın eşiyle Salak Milyoner filminde oynadığını biliyor muydunuz?

Zeki Alasya’nın Salak Milyoner filminde eşiyle karşılıklı rol aldığını biliyor muydunuz?

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in yaptığı Salak Milyoner filminde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Münir Özkul, Halit Akçatepe ve Adile Naşit gibi efsane oyuncular yer aldı.Film o kadar sevildi ki replikleri bugün bile replikleri ezbere biliniyor. Herkesin bilmediği bir ayrıntı ise Zeki Alasya’nın eski eşiyle karşılıklı oynaması.

ZEKİ ALASYA SALAK MİLYONER’DE EŞİYLE OYNADI

1943 doğumlu sanatçı Zeki Alasya 72 yaşında hayatını kaybetti. Hayatına pek çok film ve oyun sığdıran oyuncu 2 kez evlendi. İlk evliliğini Oya Alasya ile yapan usta oyuncu, Salak Milyoner filminde o dönemki eşiyle karşılıklı oynadı. Filmde Himmet karakterini canlandıran Zeki Alasya eşini canlandıran Oya Alasya ile gerçekte de evliydi.

Oya Alasya

ZEKİ ALASYA 2 KEZ EVLENDİ

Oya Alasya ile 1975 yılında evlenen Zeki Alasya bu evliliği 1987 yılında bitirdi. Usta oyuncu ikinci evliliğini ise 2008 yılında Jülide Adak Alasya ile yaptı.

OYA ALASYA KİMDİR?

Oya Alasya Türk tiyatrocu ve sinema oyuncusudur. Yeşilçam Sinemasının usta oyuncularından Zeki Alasya’nın eşidir. 4 Temmuz 1949 tarihinde İstanbul’da doğdu. Günümüz itibarı ile 72 yaşındadır. Gerçek adı Oya Mellla’dır. Türk sinemasında Köyden İndim Şehre, Salak Milyoner adlı sinema filmlerinde canlandırdığı Himmet’in karısı tiplemeleri ile tanındı.

ZEKİ ALASYA FİLMLERİ

Robert Koleji'nden mezun olan sanatçı sanat hayatına da 1959'da MTTB tiyatrosunda amatör olarak başladı. Arena, Genar ve Ulvi Uraz tiyatrolarında çalıştıktan sonra Haldun Taner, Metin Akpınar ve Ahmet Gülhan ile birlikte Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.

Film çevirmeye 1973'ten sonra başladı. Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında yeni bir ikili oluşturdular. Birçok filmde yer aldı ve 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca Devlet Sanatçısı unvanı almıştır. Salak Milyoner, Köyden İndim Şehire, Güler Misin Ağlar Mısın, Nereye Bakıyor Bu Adamlar, Hasip ile Nasip gibi filmleriyle eşleştirilmiş bir komedyen olarak ün kazandı. İlk yönetmenlik deneyiminide yaşadığı kariyerinde önemli yere sahip 1977 ve sonrası filmleri olan Aslan Bacanak, Sivri Akıllılar, Caferin Çilesi, Petrol Kralları, Doktor, Köşe Kapmaca, Vay Başımıza Gelenler, Elveda Dostum, Akasya Durağı ve Küçük Ağa da yer aldı. Kariyerinin sonlarında daha çok dizilerde yer alan Zeki Alasya sinemada son olarak 2009'da Aşk Geliyorum Demez filminde rol aldı.

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Zeki Alasya
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