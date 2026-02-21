SPOR

Trabzonspor Gaziantep FK maçına Oleksandr Zubkov olmadan çıkıyor!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.

Burak Kavuncu
Bordo-mavililer, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde saat 12.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla son çalışmasını yaptı. Antrenmanın ardından kafile Gaziantep deplasmanı için yola çıktı.

KADRO DUYURULDU!

Karadeniz ekibinden kamp kadrosunda futbolcular yer aldı:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu."

YILDIZ İSİM KADRODA YOK!

Trabzonspor, Gaziantep FK maçı kamp kadrosunu açıkladı. Açıklanan kadroda sakatlığı süren Oleksandr Zubkov yer almadı.

