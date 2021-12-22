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Zeki Murat Göle kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'nin geçici teknik sorumlusu Zeki Murat Göle kaç yaşında?

22.12.2021 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de teknik direktör koltuğunun boş olması sebebiyle yedek kulübesinde takımın başındaki isim Zeki Murat Göle olacak. Kariyeri süresince Fenerbahçe'de antrenörlük görevinde bulunan Zeki Murat Göle, belirli dönemlerde takımın başında görev almıştı. Gelişme sonrası Göle'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Zeki Murat Göle kimdir, aslen nereli? İşte hayatı...

Zeki Murat Göle kimdir, aslen nereli? Fenerbahçe'nin geçici teknik sorumlusu Zeki Murat Göle kaç yaşında?

Fenerbahçe'de geçici teknik sorumlu belli oldu. Fenerbahçe Karagümrük maçında teknik direktör olarak görev alacak isim Zeki Murat Göle oldu. Peki Zeki Murat Göle kimdir?

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?

26 Eylül 1979 ve İstanbul doğumlu olduğu bilinen Zeki Murat Göle, kariyerine 2008 senesinde Fenerbahçe Kulübü'nde Gençler Ligi Antrenörü göreviyle başlamıştır. Daha sonra sarı-lacivertli kulüpte sırasıyla Gençlik Gelişim Antrenörü, A2 Ligi Antrenörü ve BGGL U-16 Teknik Sorumlusu gibi görevler üstlenmiştir.

Zeki Murat Göle, 2014 senesinden bu yana ise Fenerbahçe'de A takım antrenörlüğü yapmaktadır. UEFA A Lisansı da bulunan Göle, Fenerbahçe'de Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, İsmail Kartal, Phillip Cocu ve Erwin Koeman ile çalışmıştır.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira ile yolların ayrılması sonrası Karagümrük maçında takımın başında Zeki Murat Göle olacak.


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Fenerbahçe Futbol Kulübü
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